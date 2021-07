Cameroun: RDPC - Le Mfoundi VI en mode famille

Communion parfaite mercredi dernier, à l'occasion de la visite de prise de contact de la délégation conduite par Gilbert Tsimi Evouna.

C'est trivial. Lorsque le linge est propre, en famille comme ailleurs, on l'étale, on le fait voir. Dans cette logique, mercredi dernier à la place dite de la colombe du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul Emile Léger de Yaoundé, c'est avec des chants, des slogans et autres mots que les militants de la section RDPC du Mfoundi VI ont démontré leur aplomb.

Ils recevaient la délégation permanente départementale du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) pour le Mfoundi. Sous la conduite de son président et, par ailleurs, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Tsimi Evouna, la descente de l'instance de coordination des activités du parti dans cette circonscription visait deux buts essentiels.

Outre la prise de contact formelle, il était question, selon le chef de délégation, de rasséréner et remobiliser les militants après les soubresauts des dernières opérations de renouvellement des organes de base, et en vue des prochaines échéances politiques. Pour recadrer toute l'énergie de ces militants, Gilbert Tsimi Evouna leur a rappelé que leurs bonnes intentions ne peuvent se concrétiser en actions efficaces que dans la discipline et le respect des textes de base du parti. Et, pour rester dans la logique de la famille, l'hôte de Yaoundé VI a conclu : « Le RDPC est un parti de rassemblement et non d'exclusion ; notre véritable ennemi, c'est l'opposition... »