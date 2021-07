Congo-Kinshasa: Covid-19 - Les membres du gouvernement bientôt vaccinés

L'application de la couverture santé universelle et la situation de la pandémie sur l'ensemble du territoire national ont été parmi les points majeurs abordés du chapitre social au cours du dixième conseil des ministres que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé, le 2 juillet, par visioconférence.

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a fixé le conseil gouvernemental sur l'évolution de la situation du coronavirus en République démocratique du Congo (RDC). En termes des statistiques rapportés, le ministre de la Santé a indiqué qu'officiellement le cumul des cas depuis le début de la pandémie au pays en mars 2019 a franchi la barre de plus de quarante un mille cas confirmés dont plus de neuf cents décès. La ville de Kinshasa demeure la province la plus touchée du pays enregistrant 72,7% des cas. Elle est suivie des provinces du Nord-Kivu et du Haut-Katanga qui ont dénombré respectivement trois mille deux cent trente-quatre soit 7,8% et deux mille cent soixante-quatre cas soit 5,2%.

Au cours du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias a confirmé que le ministre de la Santé et la vice-ministre ont été vaccinés. Il a annoncé que d'autres membres du gouvernement vont emboiter le pas pour donner un coup d'accélération à la vaccination. A l'expiration du délai de quinze jours des mesures prises pour contrer la propagation de la pandémie, le Premier ministre a, par ailleurs, informé le conseil du renouvellement de toutes les dix-neuf mesures de riposte annoncées au terme du conseil des ministres du 18 juin 2021. Toujours dans le volet santé, le ministre de tutelle a fait état de trente-cinq cas de choléra enregistrés la semaine dernière dont vingt-neuf au Nord-Kivu, cinq dans le Tanganyika et un cas dans le Kasaï.

La situation devient particulièrement inquiétante dans le Kasaï, car le choléra y devient endémique. Hormis les activités de surveillance des zones de santé, il y a les préparatifs du second passage de la vaccination préventive contre le choléra dans le Haut-Katanga et l'appui à la surveillance contre une éventuelle flambée de choléra et autres maladies diarrhéiques post éruption du volcan Nyiragongo dans le Nord-Kivu.