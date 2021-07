Congo-Kinshasa: Commune de la Nsele - Les groupements de Buma et Kinsala enfin désenclavés

Humanitaire de son état, Dr Augustin Kapika a procédé, le 30 juin, à l'inauguration de deux passerelles au niveau des groupements Buma et Kinsala situés dans la périphérie est de Kinshasa, précisément dans la commune de la N'sele.

La manifestation y relative s'est déroulée en deux séquences, d'abord sur la rivière Rungu à la frontière entre Kinsala 1 et Buma, ensuite sur la rivière Baluba, du nom du premier occupant de ce territoire, aux confins de Kansi et Buma. L'intéressé a eu à bénéficier de la caution morale de deux chefs coutumiers du secteur, Néné Mayasi de Buma et Raphael Kondi de Kinsala, qui lui ont accordé leur bénédiction pour la qualité de ces ouvrages mis gracieusement à la disposition de la population locale, sans espérer bénéficier d'un quelconque gain en retour.

Fils du terroir, Augustin Kapika pense avoir, une fois de plus, témoigné son indéfectible attachement à ces deux groupements longtemps marginalisés et éloignés des bienfaits de la civilisation à cause de l'enclavement de leurs contrées à la suite du manque criant d'infrastructures. La construction de deux ponts jetés à la lisière de ces deux entités permettra l'évacuation libre des produits vers les centres de consommation tout en favorisant une interconnexion entre les habitants du secteur.

Désormais, les difficultés qu'éprouvaient autrefois les habitants de ce coin de la capitale ne constituent plus qu'un lointain souvenir. Dans ses propos, Dr Kapika y est revenu comme pour édifier l'assistance sur la portée éminemment sociale de ces ouvrages. « Hier, c'était difficile pour les femmes enceintes de joindre la maternité et pour les enfants d'aller à l'école puisqu'ils devraient braver au quotidien la rivière pour aller de l'autre côté où se trouvaient les hôpitaux, les écoles et le marché. Ce fut très pénible », a-t-il rappelé avec une pointe d'amertume.

Buma et Kinsala sont deux contrées coupées de Kinshasa alors qu'elles y sont des composantes à part entière. Les produits issus des vastes champs de culture disséminés à travers les deux groupements peinent à être évacués vers les centres de consommation et pourrissent dans la nature. « Je ne pense pas que ce sont mes dernières réalisations. A chaque fois que j'aurais l'occasion d'aider mes frères et sœurs congolais avec mes moyens de bords, je le ferai sans hésiter. J'ai fait les ponts et j'en appelle à nous tous pour les entretenir et d'en assurer un bon suivi », a martelé Dr Augustin Kapika tout en indiquant qu'aucune motivation politique ne sous-tend sa démarche qui procède plutôt de l'esprit altruiste et de la générosité qui l'ont toujours animé en tant qu'humain. C'est entre les mains de Dieu tout-puissant et des ancêtres-protecteurs qu'ont été dédiés ces deux ouvrages qui posent les fondements d'un nouveau départ pour les populations de Buma et de Kinsala appelées à profiter des avantages qu'ils vont leur procurer en termes de mobilité.