Congo-Brazzaville: Primature - une réunion sur le processus de recensement et identification de la population

Le Premier ministre, quatre membres du gouvernement et les responsables des services spécialisés ont tablé sur la mise en place d'une commission interministérielle visant à rédiger la feuille de route pour ledit processus.

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a tenu, le 5 juillet, à son cabinet de travail une réunion interministérielle avec quatre membres du gouvernement pour planifier le processus de recensement et d'identification de la population. Parmi ceux-ci, il y a eu, le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo Okito, le ministre d'Etat, ministre du Plan, Mwando Nsimba Christian, ministre des Finances, Nicolas Kazadi Kadima Nzuji, et celui du Numérique Eberande Kolongele.

Des responsables des services spécialisés dans le domaine du recensement et d'identification de la population ont été également associés à cette séance de travail. Il s'agit du directeur général de l'Office national de l'identification de la population, Richard Ilunga, et du directeur général de l'Institut national des statistiques, Roger Shulungu Rukina. A l'issue de cette réunion interministérielle, le chef du gouvernement a instruit pour la constitution d'une commission spéciale en vue de produire, endéans dix jours, une feuille de route du processus de recensement et d'identification des Congolais en perspective des élections de 2023.