Ile Maurice: Journée internationale des coopératives 2021 - « Reconstruire en mieux ensemble »

communiqué de presse

La Journée Internationale des Coopératives 2021, sur le thème « Reconstruire en mieux ensemble », a été célébrée le 3 juillet 2021 par le ministère du Développement Industriel, des PME et des Coopératives, au National Cooperative College, à Terre Rouge, en présence du Vice-président de la République de Maurice, M. Eddy Boissezon, et du ministre du Développement Industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah.

Lors de son allocution, le Vice-président de la République, M. Eddy Boissezon, a souligné qu'alors que nous célébrons la Journée internationale des coopératives, les projecteurs doivent être braqués sur le modèle d'entreprise coopérative et la manière dont ces coopératives peuvent utiliser leur savoir-faire pour construire une vie meilleure pour tous. Face à la pandémie de Covid-19, il a appelé le secteur des coopératives à se réorganiser et à se repositionner constamment afin qu'il puisse suivre le rythme et faire face aux défis auxquels il est confronté.

Le Vice-président s'est dit confiant que le mouvement coopératif aidera les communautés à devenir plus solides dans le monde post-pandémique avec ses valeurs et principes tout en guidant la transition vers, non seulement une nouvelle normalité, mais une meilleure normalité avec une meilleure économie, a-t-il ajouté.

Avec la forte demande pour des produits agricoles ainsi que les prix sur le marché, il a, en outre, souligné que c'est une bonne incitation à commercialiser les produits à travers les coopératives, qui selon lui, mettront à la disposition du public une gamme plus large de produits agricoles à des prix attractifs, au profit des coopératives ainsi que le public.

Pour sa part, le ministre du Développement Industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah, a souligné l'importance de célébrer la Journée internationale des coopératives qui, selon lui, vise à sensibiliser le public au rôle crucial des coopératives dans le développement économique et aussi pour rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour l'avancement du mouvement coopératif à travers le monde.

Le ministre Bholah a, en outre, rappelé que les sociétés coopératives existent depuis 108 ans à Maurice avec la première société enregistrée dans le secteur sucrier en 1913. L'objectif, a-t-il précisé, était de rassembler les planteurs pour avoir un meilleur accès au financement. Il a également souligné qu'à ce jour, le pays compte environ 900 sociétés coopératives actives dans différents secteurs de l'économie.

Face à la pandémie de Covid-19, le ministre a appelé les sociétés coopératives à se réinventer pour relancer l'économie et contribuer à la création d'emplois en sus de lutter contre la pauvreté et de contribuer à la sécurité alimentaire. Par conséquent, il a souligné le rôle prépondérant des coopératives et les a exhortées à s'adapter à la nouvelle normalité en identifiant les opportunités et en profitant des programmes de soutien mis en place par le gouvernement et d'autres institutions.

Le ministre Bholah a également élaboré sur certains nouveaux projets en cours pour le secteur des coopératives, à savoir : le lancement d'un « Cooperatives Common Facility Centre» à St Pierre avec plusieurs facilités pour les coopérateurs ; la production de l'énergie solaire; des cours et ateliers sur le recyclage; la rénovation de la Maison des Pêcheurs à Tamarin ; et des Cooperative Tailor Shops pour les coopératives de femmes.

Il a conclu en réitérant son optimisme quant à l'avenir des coopératives qui, a-t-il dit, seront toujours bien ancrées dans le développement du pays.