Algérie: Cas d'intoxication à Ténès - Toutes les victimes guéries

Alger — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a indiqué lundi que les victimes d'évanouissement collectif et d'intoxication sur une plage de Ténès (wilaya de Chlef) sont guéries et ont toutes quitté les structures de santé après avoir reçu les soins nécessaires.

"A l'issue de l'évanouissement collectif et de l'intoxication sur une plage de Ténès dans la wilaya de Chlef et qui a fait un certain nombre de victimes et causé des scènes de panique chez les citoyens, le ministère rassure l'opinion publique que toutes les victimes sont guéries et ont quitté les structures de santé après avoir reçu les soins nécessaires", précise le ministère dans un communiqué.

Lire aussi: Plage de Ténès: "Les victimes de la présumée intoxication au gaz ont toutes quitté l'hôpital"

En outre, des équipes spécialisées sont sur le terrain et ont entamé les investigations biologiques pour déterminer les causes de cet incident et en tenir l'opinion publique informée dès leur fin.