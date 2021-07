Angola: Régime des entités indépendantes avec une réglementation spécifique

Luanda — Le régime des entités administratives indépendantes a des règles spécifiques, a expliqué lundi, le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida.

Adão de Almeida, qui s'adressait aux députés de l'Assemblée nationale (Parlement angolais) lors du débat, dans la spécialité, dans le cadre du projet de loi sur le régime général des entités administratives indépendantes, a exclu la possibilité de réglementer toutes les entités.

« Cette loi a cette particularité, car elle s'adresse à un ensemble de destinataires, des entités administratives indépendantes très spécifiques, elle n'a pas vocation à réglementer toutes les entités administratives indépendantes et certaines d'entre elles s'éloignent de son champ d'application, comme c'est le cas de la CNE (Commission nationale électorale)", a-t-il souligné.

Selon le ministre d'État, il était difficile de trouver un régime général qui s'appliquerait à toutes les entités administratives indépendantes.

Il a précisé que la loi est applicable aux entités administratives indépendantes qui, lorsqu'elles sont créées, par leur propre loi, sont soumises à leur régime.

Le gouvernant a noté que la loi qui approuve et crée la Commission nationale électorale (CNE) ne dira pas qu'elle est soumise à ce régime.

"Ce régime ne s'applique pas à la CNE. Il suffit de regarder sa structure organique, il y a ce modèle de composition avec des indications partisanes qui ne s'applique pas ici", a-t-il expliqué.

Adão de Almeida a également fait savoir que la BNA est une entité administrative indépendante qui n'entre pas non plus dans le régime de la proposition à l'étude, notant que c'est la loi de la BNA qui réglemente ce même organe.

Le ministre d'État a également écarté toute prétention partisane de la part des organes de l'administration publique et a précisé que l'administration indépendante fait suite à l'administration publique.

"Inscrire toute solution différente dans la loi, c'est politiser l'administration publique. Par conséquent, faire de l'administration publique un lieu où viennent les représentants du parti A ou B est une solution peu commode", a-t-il indiqué.

Les députés ont approuvé, en particulier, avec les amendements suggérés et acceptés, le titre I (Dispositions générales), le titre II du chapitre I (Politique et principes de gestion) et le chapitre II (Organes, services et personnel).

L'article 17 du chapitre II, qui traite de la composition et de la désignation du Conseil d'administration de l'Entité administrative indépendante, n'a pas fait l'objet d'un consensus et a été voté séparément, obtenant 10 voix pour, aucune contre et deux abstentions.

L'article 11 du chapitre I, sur le principe d'indépendance, a été remplacé par le principe d'indépendance fonctionnelle, « pour s'éloigner de l'idée d'une indépendance totale des entités administratives indépendantes ».

Selon le ministre d'Etat, d'une manière générale, les différentes contributions apportées par les députés dans le cadre du projet de loi en question ont été acceptées.

Le projet de loi, selon son préambule, découle de la nécessité d'établir, dans le cadre de la réforme de l'État, « un régime ou un cadre de référence pour l'administration indépendante, visant à assurer la rigueur technique et professionnelle, la neutralité, l'objectivité et l'exemption de l'activité administrative ".

Le texte vise à introduire, au niveau institutionnel, un nouveau modèle de gestion des services publics décentralisés, fondé sur les principes de rigueur technique et de neutralité de l'action administrative, offrant de plus grandes garanties aux investisseurs étrangers.

Selon le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, l'instrument juridique « constitue l'une des finalités du renforcement de l'appareil d'État ».

Issu de l'initiative législative du Président de la République, en tant que titulaire du pouvoir exécutif, le projet de loi comporte quatre titres, cinq chapitres, cinq sections, trois sous-sections et 69 articles.

Après son approbation générale, le projet de loi sur le régime général des entités administratives indépendantes a été remis aux commissions de travail spécialisées du parlement, avant de revenir en plénière pour le vote global final.