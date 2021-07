Angola: Mise en place du Métro de surface va requalifier Luanda

Luanda — La construction d'infrastructures de soutien pour le métro de surface de Luanda (MSL) nécessitera la requalification des zones cibles, l'expropriation et la relocalisation des familles, a expliqué lundi le ministre des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire, Manuel Tavares d'Almeida.

Le gouvernant, qui intervenait à la clôture de la conférence sur le « Projet MSL et les défis de la mobilité », a souligné que les déterminants des services, des politiques et des infrastructures contribuent à la réussite de la mobilité urbaine, qui impose également des solutions structurelles pour la macro et le micro-drainage de la capitale du pays.

«L'objectif de créer des politiques publiques de mobilité urbaine vise à réduire les inégalités de la population par rapport au droit de circulation, d'aller et venir, garantissant ainsi à chaque citoyen un moyen équitable et digne d'accéder à la ville, rapidement et sans pollution », a-t-il souligné.

Pour réduire la congestion du trafic à Luanda, le responsable des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire pointe la mise en place de péages urbains (redevance facturée pour l'utilisation des structures de transport, telles que les autoroutes et les ponts) dans certaines sections à fort trafic.

Manuel Tavares de Almeida considère que la qualité de la mobilité est intrinsèquement liée à l'articulation et à l'union entre les différentes politiques de transport, de circulation, de développement urbain et d'environnement.

"Il ne doit pas se limiter à l'exécution des infrastructures des voies de communication, car les services, les politiques et la meilleure utilisation des infrastructures contribuent à une meilleure mobilité urbaine", a-t-il indiqué, soulignant la réalité des pays développés qui privilégient le transport collectif à l'individuel.

La durabilité de la mobilité, poursuit le dirigeant, dépend de la nécessité d'actions cohérentes et consistantes dans la préservation de l'environnement, ainsi que dans la conservation et l'entretien des infrastructures, car sans ces éléments, il est difficile d'avoir des voies de communication de qualité.

"(... ..) Et si cette action n'est pas réalisée régulièrement, les frais de réparation seront toujours plus élevés", a souligné le ministre.

Pendant ce temps, le gouvernant a appelé les citoyens à ne pas vandaliser les biens et à utiliser correctement les moyens de communication.

Selon Manuel Tavares de Almeida, il est impératif d'investir dans l'éducation comportementale des populations, à commencer par les écoles, dans l'amélioration de la promotion de l'emploi et de leurs conditions de vie, afin que les gens prennent conscience de la nécessité de préserver les actifs communautaires.

La conférence sur le projet de métro de surface de Luanda, ouverte lundi matin (5), s'est déroulée sous le slogan « Les défis de la mobilité », organisée par le ministère des Transports, en partenariat avec le ministère des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire, ainsi que le gouvernorat de la province de Luanda.

L'événement, divisé en deux panels, a abordé des sujets tels que "Les défis de la mobilité urbaine à Luanda", "Le PPP comme modèle de financement pour les solutions de mobilité", "Aménagement urbain, systèmes de transport et requalification urbaine", "L'impact des solutions de transport de haute capacité dans la qualité des villes », entre autres.

En plus des techniciens nationaux, l'événement a compté sur la participation de spécialistes du Brésil et d'Allemagne, en tant que partenaires stratégiques pour la mise en œuvre de ce projet.