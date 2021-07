Angola: La 18e réunion ministérielle de l'OPEP à nouveau reportée

Luanda — La 18e réunion ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et non-OPEP, prévue lundi, a été à nouveau reportée pour la troisième fois consécutive, pour des raisons d'organisation, a appris l'ANGOP.

Le report a été confirmé dans une lettre envoyée par le secrétaire général de l'OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo, aux chefs de délégation des pays membres de l'OPEP et des pays non producteurs de pétrole participant à la Déclaration de coopération (DoC).

Cet événement, qui était prévu le 1er juillet, a ensuite été déplacé aux 2 et 5 du même mois, et n'a désormais plus de date fixée.

"Après des consultations avec le prince Abdul Aziz Bin Salman, ministre de l'Énergie du Royaume d'Arabie saoudite, et Alexander Valentinovich Novak, vice-Premier ministre de la Fédération Russe, respectivement président et coprésident de l'OPEP et de la réunion ministérielle non OPEP (ONOMM), la 18e réunion ministérielle de l'OPEP et non-OPEP a été annulée », a affirmé le secrétaire général.

Mohammad Sanusi Barkindo a ajouté que la date de la prochaine réunion sera décidée en temps voulu et sera annoncée.

En conséquence, l'analyse du marché pour le mois de juin et la publication des perspectives de niveaux de production pour le mois d'août sont également reportées.