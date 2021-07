Angola: Inauguration d'un pont sur la rivière Luembe

Dundo (Angola) — Un pont métallique sur la rivière Luembe, dans la municipalité de Cambulo, province de Lunda Norte, d'une capacité de 60 tonnes, a été inauguré lundi par le gouverneur local, Ernesto Muangala.

L'infrastructure, longue de 77 mille mètres et large de 4,25 mètres, a été construite en deux mois et facilitera la liaison entre le siège municipal de Cambulo et la commune de Canzar, une zone frontalière avec la République démocratique du Congo (RDC).

La construction du pont est le fruit d'un partenariat public-privé et s'inscrit dans le programme d'amélioration du réseau routier.

A l'occasion, le vice-gouverneur chargé des services techniques et des infrastructures, Lino dos Santos, a déclaré que l'inauguration dudit pont va fluidifier la circulation routière et dynamiser les échanges entre l'Angola et la RDC.

Depuis le début du processus de reconstruction du pays, 1 162 kilomètres de routes ont été réhabilités dans la province de Lunda Norte, l'accent étant mis sur les routes nationales 225 et 180 Dundo/Luanda et Dundo/Saurimo (Lunda Sul), respectivement, ainsi que 34 ponts métalliques et en béton armé.

Sur la route nationale (EN) 225, avec 540 km, 26 sont encore à asphalter, tandis que sur l'EN -180 Dundo/Saurimo, avec plus de 300 km, il y en a 20 à terminer.

Au total, Lunda Norte compte 812 kilomètres de routes fondamentales à réhabiliter.