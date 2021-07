Sénégal: Touba / Loi sur le terrorisme - Le oui, mais du président du MPS

Le président du parti Mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal (MPS) était l'hôte du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Ce natif de la ville de Diourbel était venu présenter son parti au Khalife général des Mourides, après avoir reçu son récépissé le 6 mai 2020, en vue de recueillir les prières du guide religieux. Il en a profité également pour expliquer sa position sur la situation nationale, sa vision, son engagement et sa détermination à œuvrer pour le développement du pays dans la paix et dans la concorde.

Pour Assane Sylla, son parti participera aux joutes électorales de 2022. «Le MPS n'est pas à sa première élection. Depuis 2014, nous étions candidat à Diourbel et nous sommes sortis 3ème, au referendum de 2016 et aux élections législatives de 2917 et par ailleurs coordonnateur de la Coalition Idy-2019. Notre parti a acquis beaucoup d'expériences politiques pour aller seul aux élections locales, mais aussi en coalition. Nous savons qu'un parti ne peut plus remporter des élections au Sénégal. Nous sommes en train de travailler pour une large coalition pour essayer d'être représenté dans les 552 communes du Sénégal.» Assane Sylla déclare : «au Sénégal, il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de fausses informations. Nous sommes des centristes. Nous ne sommes ni du pouvoir ni de l'opposition. Nous voulons créer notre propre chemin. Nous pouvons nous allier avec tout le monde».

S'exprimant sur la loi sur le terrorisme, monsieur Sylla estime que «l'article 8 de la Constitution garantit à tous les Sénégalais leur liberté de manifester. Si cette garantie demeure, nous ne devons pas nous inquiéter sur cette loi. Je suis pour cette loi quand elle protège les Sénégalais. On ne peut être d'accord sur le fait que des gens mal intentionnées profitent de manifestations pour détruire les biens d'autres Sénégalais. Sur ce point, je suis d'accord pour cette loi. Par contre, je ne suis pas pour que cette loi soit utilisée pour poursuivre des opposants et restreindre les libertés. Pour qu'on puisse l'apprécier, il faut qu'elle soit appliquée».

Non sans faire référence à des gens surtout basés à l'étranger (EtatsUnis d'Amérique, par exemple) qui, usant de canaux comme des réseaux sociaux, incitent d'autres à aller commettre des délits contre de paisibles citoyens qu'ils citent nommément, à incendier leur maisons, etc. «Ces gens gens-là qui incitent les jeunes à aller bruler ma maison, je les considère comme étant des terroristes», a-t-il déclaré, faisant allusion à un compatriote établi au Etats-Unis qui l'attaque et lui profère des menaces régulièrement.