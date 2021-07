Sénégal: Probable troisième vague de Covid-19 - Macky Sall «reconfine» les manifestations et événements officiels

La recrudescence des cas de Covid-19, avec la troisième vague qui se confirme de jour en jour au vu des chiffres sur les cas de contaminations communautaires, inquiète au plus haut niveau le chef de l'Etat et son gouvernement. En conseil des ministres d'hier, lundi 5 juillet, Macky Sall a décidé de tenir les manifestations et évènements officiels dans la sobriété.

Sur un total de 1817 tests réalisés, le ministère de la Santé apprend que 191 sont revenus positifs à la Covid-19, soit 80 cas suivis par leur soin et 104 cas issus de la contamination communautaire. Une augmentation des chiffres sur la pandémie qui a poussé le chef de l'Etat à revoir sa copie, concernant les manifestations et autres événements officiels. Ainsi donc, après avoir partagé ses inquiétudes sur une troisième vague de coronavirus par visio-conférence aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence (France) organisées par le Cercle des économistes, il a décidé de restreindre au strict minimum certaines cérémonies.

Dans la note sanctionnant le conseil des ministres d'hier, lundi 5 juillet, «le Chef de l'Etat a décidé, compte tenu de la situation de la pandémie Covid-19, de tenir les manifestations et évènements officiels dans la sobriété et le respect strict des mesures barrières», peut-on lire. Dans la même dynamique de prévention contre cette pandémie qui a mis à terre la quasitotalité des économies, le chef de l'Etat a invité «le Ministre de la Santé à accentuer le plaidoyer sur le port systématique du masque, la limitation des rassemblements, ainsi que le déploiement soutenu de la campagne vaccinale».

A l'ensemble de son gouvernement, il a demandé le renforcement du dispositif préventif de sensibilisation et de lutte contre la Covid-19. Le président Sall a, par ailleurs, évoqué la question de l'emploi des jeunes avec son objectif de création de 65.000 emplois. Il a, à ce sujet, rappelé à son gouvernement «toute l'importance qu'il accorde à la mise en œuvre accélérée du Programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes «XËYU NDAW ÑI», à sa territorialisation, en veillant à l'opérationnalisation des différents volets "Recrutements" des 65000 emplois, "Formations" et "Financements", outre l'application urgente de nouvelle convention Etat-Employeur qui vise 20.000 emplois», peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres. Il a, en outre, exhorté son équipe gouvernementale à intensifier les réformes d'amélioration de l'environnement des affaires, mais surtout, à accélérer les programmes prioritaires (PUDC, PUMA, PROMOVILLES, PACASEN, PACASEN RURAL etc.) dans les territoires, afin d'asseoir l'attractivité du Sénégal aux investissements directs étrangers (IDE) et le développement durable.

A noter, par ailleurs, que lors de ce Conseil des ministres décalé, il a été adopté le projet de loi portant Code électoral. Le chef de l'Etat en a profité pour saluer «le consensus politique et la qualité des concertations relevant du dialogue politique, entamé depuis 2019, dont les résultats ont permis l'actualisation consensuelle du Code électoral», indique la source. Parlant des élections locales prochaines, le président Macky Sall a demandé «au Ministre de l'Intérieur, de mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires, pour une parfaite organisation des élections territoriales en janvier 2022», informe le ministre Porte-Parole du Gouvernement, Oumar Guèye.

SECURISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU : Macky demande l'accélération des travaux

Le président de la République, Macky Sall, a prôné par ailleurs une accélération des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau des zones rurales, de Dakar et de la Petite-Côte. Selon ainsi le communiqué du Conseil des ministres, « Le Chef de l'Etat demande (... ) au Ministre de l'Eau et de l'Assainissement d'accélérer les travaux de sécurisation durable de l'alimentation en eau des zones rurales, de la Capitale et de la Petite-Côte avec l'amorçage du PREFERLO, la construction de l'usine de dessalement des Mamelles et le renouvellement des réseaux ».

Le chef de l'Etat a exprimé cette demande à quelques jours de l'inauguration ce samedi de la troisième usine de traitement d'eau de Keur Momar (KMS), considérée comme le plus grand ouvrage hydraulique de l'histoire du Sénégal. Selon le président Sall, cet ouvrage de grande envergure, doté d'une conduite d'eau de 216 km et d'une capacité de 100 000 m3 par jour, pour sa première phase, sur 200 000 m3 au total, va contribuer à améliorer de façon substantielle la fourniture en eau pour Dakar, Thiès et d'autres localités. Le communiqué du Conseil des ministres indique aussi que le président de la République a rappelé au Gouvernement « la priorité qu'il accorde au développement du secteur de l'hydraulique urbaine et rurale et particulièrement à l'accès universel » à l'eau potable.

« Le Chef de l'Etat demande, dans cette dynamique, au Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, de veiller à la gestion optimale du patrimoine hydraulique national, en parfaite concertation avec les populations et les acteurs du secteur », poursuit le communiqué. Il invite de même l'Office des forages ruraux (OFOR) à « réadapter ses interventions, en vue d'améliorer le système de gestion concertée de l'eau potable en milieu rural, en veillant à l'équilibre financier et social durable du secteur ». Dans la foulée, le président de la République a exhorté le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, à « veiller à la consolidation des performances techniques et financières de la SONES », la Société nationale des eaux du Sénégal, « en termes d'investissements de développement d'ouvrages et de réseaux hydrauliques ».