Sénégal: Sédhiou / Besoin en formation continue aux méthodes actives d'enseignement - Les philosophes planchent sur la pédagogie de l'épistémologie

Les professeurs de philosophie en service dans la région de Sédhiou ont pris part ce samedi 3 juillet, à une session de renforcement de capacités. Le postulat de discipline d'accueil était la pratique de l'enseignement de l'épistémologie. Dans sa logique, celle-ci établit le lien entre les sciences et l'étude qu'elle en fait suivant une démarche analytique et cohérente. C'est à l'initiative de Lamine Sylla professeur de spécialité de philosophie et secrétaire général de l'inspection d'académie de Sédhiou qui a invité des mastodontes de la philosophie pour éplucher le sujet aux jeunes professeurs.

Une conférence sur les méthodes pratiques de l'enseignement des sciences en philosophie appelé épistémologie. Prétexte ne saurait être plus approprié pour réunir l'ensemble des professeurs de philosophie de la région de Sédhiou dans le but de plancher sur ces méthodes actives de transmission des connaissances de cette discipline.

Lamine Sylla professeur de spécialité de philosophie et secrétaire général de l'inspection d'académie de Sédhiou, l'initiateur de cette session de formation déclare que «le premier intrant de l'enseignant, c'est d'abord le renforcement de capacités. Ces jeunes professeurs ont beaucoup de volontés, beaucoup de passions mais ils n'ont pas beaucoup d'expériences et ont besoin d'être davantage encadrés. Et il fallait inviter quelqu'un qui a fait l'expérience du moyen/secondaire et de l'université pour pouvoir les capaciter».

Bado N'doye professeur de philosophie à l'université Cheick Anta Diop de Dakar et inspecteur général de l'éducation et de la formation (IGEF) est l'animateur du jour soutient que «la science est devenue la structure même des sociétés modernes. Pendant longtemps la philosophie a été une discipline très éditrice avec très peu de professeurs car, au début des années 2000, il y avait à peu près une cinquantaine de professeurs mais maintenant nous sommes 730 qui enseignons la discipline». «Or, un enseignant doit continuer à se former», conseille-t-il.

A la fois attentifs et réceptifs à ceux qui étaient leurs professeurs dans un passé encore récent, ces enseignants de philosophie ont décelé de cette session une plus-value bien opportune. L'un d'eux, Coly Diouf est professeur de philosophie au lycée de Bounkiling.

Selon lui, «l'enseignant doit continuer toujours à apprendre surtout dans le cadre de la philosophie où on se réclame de rien savoir. Et le fait de savoir qu'on ne sait absolument rien c'est justement ce qui doit nous pousser à toujours continuer à apprendre et à se perfectionner sans cesse».

Outre, le conférencier du jour, Bado Ndoye, bien d'autres philosophes y ont pris part. Il s'agit d'Adama Diouf inspecteur de l'enseignement moyen/secondaire option philosophie, de Kabirou Gano chef de département de philosophie de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF) et de Hady Bâ-maitre-assistant en philosophie à la FASTEF.