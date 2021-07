Sénégal: Kaolack / Promotion de l'artisanat dans le Centre - Les artisans réclament un marché local pour mieux développer leur filière

Par l'entremise d'une assemblée générale d'information et de sensibilisation, les artisans de Kaolack, tous corps de métiers confondus, réclament un nouveau marché local exclusivement réservé au secteur de l'artisanat. Ces artisans qui se sont regroupés autour d'une coopérative dite "coopérative des Frères artisans de Kaolack" depuis quelques jours seulement, ont formulé cette requête pour éliminer de façon formelle les nombreux garages et ateliers dissimulés un peu partout dans les quartiers populaires de Kaolack.

Des lieux de travail dans lesquels ils se trouvent souvent victimes de déguerpissement ou déplacement forcé parleurs locataires. Et ceci sans droit aucun. Une situation qui les indispose de plus en plus et qui est souvent à l'origine des multiples désagréments et des énormes pertes auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien.

Entre autres besoins, les artisans de Kaolack ont ainsi soulevé cette revendication pour ne plus se faire surclasser par leurs collègues des autres régions qui continuent encore de contrôler le marché local. Autrement dit ils ne veulent plus que la clientèle Kaolackoise soit obligée de requérir vers les autres régions pour satisfaire ses besoins en produits artisanaux.

Ainsi soutenue par Abdoulaye Khouma, la coopérative qu'ils viennent de mettre en place obéit à ce principe. Car, de façon spécifique, elle va non seulement ériger les artisans de Kaolack, Fatick, Diourbel et Kaffrine en une force commune, mais elle leur permettra surtout de contribuer au programme de modernisation des villes du centre et d'être plus compétitifs surles marchés nationaux en termes de production et d'organisation.