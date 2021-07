Sénégal: Préparatifs de la tabaski 2021 - Des tailleurs débordés de commandes...

A quelques jours de l'édition 2021 de cette fête communément appelée Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale ayant une importante communauté musulmane, les couturiers sont déjà débordés de commandes.

La fête de l'Aïd el-Kebir, plus connue sous le nom de Tabaski au Sénégal et dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale comptant une importante communauté musulmane, est un évènement majeur pour les musulmans. Au-delà du rituel allant du sacrifice d'un bélier ou autre animal recommandé par l'Islam pour honorer l'événement après la prière des deux rakkats, la Tabaski est une occasion de grandes retrouvailles/réunions familiales pour les Sénégalais et donne lieu à un «défilé de mode» en boubou traditionnel. Elle est prévue en ce mois de juillet, précisément entre les 19 et 21 juillet car la date est déterminée suivant l'apparition du nouveau croissant lunaire et le jour de la Station de Arafat (pour les pèlerinages à La Mecque).

En attendant, la «bataille» pour se faire confectionner de beaux boubous/belles robes, c'est selon, pour se faire beau/belle le jourj, fait rage chez les couturiers. Au moment où les hommes et autres chefs de familles et de ménages se soucient des moutons, les femmes elles sont préoccupées par l'habilement à porter le jour de la fête, particulièrement celui des enfants. Contrairement à l'an dernier où les restrictions liées à la pandémie du coronavirus, même si elles ont été levées quelques semaines plus tôt, ont beaucoup impacté négativement sur leurs activités, cette année, les tailleurs ne semblent pas se plaindre trop pour autant.

Et ce n'est pas la gérante de cet atelier de couture situé à proximité du croisement de Ouakam, près d'une station service qui dira le contraire. Ici, l'on ne prend plus de commande, déjà à environ deux semaines de la Tabaski, selon la gérante Lissa Diouf. Centimètre sur le dos, ciseaux à la main pour la coupe, elle explique : «je confectionne pour tous les âges et catégories ; mais la plupart de mes commandes est destinée aux enfants», précise Lissa Diouf. Elle poursuit : «la majeure partie des enfants à Ouakam ont leurs boubous confectionnés ici, vous leurs demandez qui a fait ta tenue, ils répondent c'est tata Lissa ou Collé, ma sœur», dit-elle avec un sourire rassurant.

Le getzner est au top des tissus choyés pour cette Tabaski, mais le Bazin riche, le brodé sont aussi très achetés par des clients et clientes. Ces dernières font des «tailles-basses, des robes et notamment les grands boubous qui sont très demandé cette année pour les enfants». A la question de savoir combien il faut pour avoir un tissu, Lissa répond: «nous vendons en même temps des tissus et le prix varie entre 4 000 et 11 000 FCFA le mètre».

... ET DES PARENTS SOUS LA PRESSION DES ENFANTS

Malgré la vie chère et la situation économique morose, accentuée par la pandémie de la Covid-19, les parents s'efforcent pour faire plaisir aux enfants. Fatou Kane, mère de famille, n'a pas encore fini ses courses pour que ses enfants soient au top de l'élégance le jour de la fête. «Il faut faire plaisir aux enfants. Nous adultes, nous pouvons nous abstenir de nous acheter de nouvelles chaussures ou boubous et autres accessoires ; nous avons d'autres occasions comme les mariages pour nous faire belle. Mais, les enfants, eux, ont la Tabaski comme occasion pour être belles ou beaux et se retrouver entre camarades.»

Très excitée par l'approche de la fête, comme tous les enfants, Mame Diarra, 5 ans, décrit son «sagnsé» (accoutrement) le jour de la fête et énumère ses activités avec ses camarades, le jour-j.