Sénégal: Saint-Louis / Mise en œuvre du projet de protection côtière de (Ppcs) - Le chantier exécuté à 28%, selon le ministère des collectivités territoriales

Le chantier de construction de la digue de protection de la Langue de Barbarie, dans le cadre du Projet de Protection Côtière (PPCS) de Saint-Louis est exécuté à 28%. Annonce faite hier, lundi, par le Directeur de Cabinet du ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires qui prenait part au lancement des ateliers de capitalisation du dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise. C'était en présence de la Déléguée française à l'action extérieure des collectivités territoriales et plusieurs élus locaux.

La salle de cinéma de l'Institut Français de Saint-Louis a abrité hier, lundi 5 juillet, le lancement des ateliers de capitalisation du dispositif conjoint d'appui à la coopération franco sénégalaise. Il s'agissait, pour les représentants du ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires et leurs partenaires financiers français, d'échanger sur la formalisation de l'emploi des femmes et des jeunes prévue cette année dans diverses localités du pays. Ils en ont profité aussi pour aller constater de visu l'état d'avancement du chantier du Projet de Protection Côtière de Saint-Louis (PPCS).

Accompagné de son hôte, Mme Christine Moro et de la Première adjointe au maire de Saint-Louis, Mme Aïda Mbaye Dieng, Abou Ahmed Seck a visité le chantier du Projet de Protection Côtière de Saint-Louis (PPCS), mis en œuvre au niveau de la Langue de Barbarie, par l'État du Sénégal, en étroite collaboration avec le maire Mansour Faye et les autorités municipales de la vieille ville. "Ce qu'on peut voir, c'est un état d'avancement particulièrement satisfaisant puisqu'il nous a été donné de voir que 28% des travaux ont été réalisés à ce jour et que les équipes s'activent pour tout simplement régler ce problème tant attendu par les populations", a dit Abou Ahmed Seck, Directeur de Cabinet du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires. Il a également saisi l'occasion pour se réjouir de ce dispositif conjoint franco-sénégalais.

Cela permet, selon lui, de renforcer la coopération décentralisée entre ces deux pays. Il a rappelé que ce dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise, a été créé en septembre 2013 suite à la signature d'un arrangement administratif entre les deux États. Ce dispositif est piloté conjointement pour le MEAE (Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères), par la Délégation pour l'Action extérieure des Collectivités territoriales (DAECT) et le Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France à Dakar et par le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires (MCTDAT) du Sénégal.

En effet, ce programme vise à protéger les populations et les biens des quartiers situés sur la Langue de Barbarie du risque d'érosion côtière et contribuer à l'amélioration des connaissances scientifiques sur les enjeux côtiers et à leur diffusion. Parlant de la formalisation de l'emploi des femmes et des jeunes, M. Seck a rappelé les nombreux efforts déployés par le président de la République, Macky Sall, pour mettre en place un financement de 450 milliards FCFA, soit 150 milliards FCFA chaque année, et qui sont destinés à la lutte contre le chômage endémique des jeunes.