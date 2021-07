Sénégal: Lycéen tué aux Parcelles Assainies - Déférés, les trois suspects se renvoient la balle

Les trois élèves du lycée de l'Unité 13 des Parcelles assainies, arrêtés devant leur établissement scolaire, ont été déférés, hier, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner.

Les journées culturelles communément appelées Fosco, sont une occasion, dans des établissements scolaires, d'organiser, entre autres activités, des matches de football entre les élèves. C'est dans ce cadre que, le 30 juin dernier, les élèves de la Première LC et ceux de la Seconde LA, ont joué au terrain de football du lycée de l'Unité 13 des Parcelles assainies. Au cours de la rencontre, une bagarre a éclaté. L'élève C. H. B. Ndiaye, né en 2003 et dont la tête était tombée sur la véranda, au cours de l'altercation, a finalement rendu l'âme, le 1er juillet 2021, au bout de quelques heures d'agonie. L'autopsie faite à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff a conclu un «décès dû aux complications neurologiques et hémodynamiques d'un traumatisme rachidien cervical avec fracture et luxation».

L'enquête ouverte par le Commissariat des Parcelles assainies a débouché sur l'arrestation des élèves A. Sané, S. M. Diop et A. Ndiaye. Ils ont été déférés, hier, devant le Procureur de la République pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. À en croire la version de A. Sané, de la Seconde LA, une altercation a opposé C. H. B. Ndiaye de la Première LC et un joueur de son équipe. Il est intervenu pour faire revenir le calme, mais la victime lui a donné un coup de poing. Ils se sont bagarrés, C. H. B. Ndiaye est tombé sur la porte de la véranda. En voyant ce geste, le gardien de but de l'équipe adverse, S. M. Diop, furieux, s'est rué sur lui et a voulu lui donner un coup de pied. Il l'a esquivé et malheureusement, pour son coéquipier, le coup a atterri sur C. H. B. Ndiaye.

Aux enquêteurs qui lui ont signalé que, selon des témoins, il a cogné la tête du défunt sur la porte de la véranda, Sané a juré que ce sont de fausses accusations. La victime a voulu le soulever pour le terrasser. Afin de se défendre, il lui a fait une prise au cou et dans leur chute, la victime est tombée et s'est cognée la tête. Pendant que C. H. B. Ndiaye était par terre, S. M. Diop lui a donné un coup par inadvertance, parce que l'attaque lui était destinée. Toujours, à en croire A. Sané, tous les élèves des deux classes, garçons et filles, ont pris part à la bagarre.

Si l'on se fie aux propos de S. M. Diop, gardien de but de son équipe, au bout de 15 minutes de jeu, une faute a été signalée en faveur de l'équipe de la classe de Seconde. Au moment de faire barrage de la balle, il a vu un adversaire se mettre devant lui pour l'empêcher de voir le tireur. Lorsqu'il l'a poussé, le joueur du camp adverse lui a donné un coup de poing à la mâchoire droite. Il s'en est suivi une bagarre. Au sujet du coup qu'il aurait donné à la victime par erreur, Diop a déclaré que c'est insensé. «Comment puis-je frapper mon coéquipier et ami avec qui je m'asseyais ? », a-t-il demandé aux enquêteurs.

Quant à A. Ndiaye qui aurait donné un coup de pied sur la tête de la victime, selon des témoins, il a catégoriquement nié avoir pris part à la bagarre. Lorsque celle-ci a éclaté, il était à quelques mètres, de l'autre côté du terrain et s'occupait de récupérer le sac d'un camarade, qui a été volé, a-t-il soutenu devant les enquêteurs.