Gambie: Barrow célèbre le rôle des chefs traditionnels

Palais Présidentiel, Banjul, 4 Juillet 2021: Le Président Adama Barrow a mis en exergue samedi le rôle des chefs traditionnels. Il a affirmé que ces chefs traditionnels représentent le gouvernement dans la communauté locale. Il a fait cette déclaration au cours d'un meeting avec les Chefs et les Alkalos de la Région de West Coast au Palais Présidentiel à Banjul.

Son Excellence, le Président Barrow, a exhorté les chefs traditionnels à continuer à œuvrer main dans la main avec le gouvernement pour le développement et l'épanouissement des communautés. Il a promis que les Alkalos auront droit à un salaire dans les prochains budgets nationaux à compter de l'année financière 2022.

Le Président Barrow a également dénoncé le profilage systématique dont sont victimes certaines personnes car tous les Gambiens ont le droit de résider dans la ville ou le village de leurs choix quelque soient leurs origines ethniques ou tribales. Il a invité les Chefs et Alkalos à continuer à promouvoir l'unité et l'harmonie au sein des communautés locales, et ce, en évitant d'adopter des politiques et attitudes tribalistes.

Le Gouverneur de la Région de West Coast, Lamin Sanneh a déclaré que cette rencontre est une occasion pour lui et les leaders traditionnels d'établir, de bâtir des rapports étroits et profonds avec le Président en vue de permettre et de favoriser la mise en œuvre des décisions et initiatives du gouvernement dans les communautés locales. L'Alkalo de Brufut, Malamin Manneh, au nom de l'Association des Alkalos de la Région de West Coast, a exprimé le même point de vue. Il a déclaré que l'Association compte 343 Alkalos et Imams dont l'objectif commun est de favoriser une mise en œuvre harmonieuse et efficace des politiques gouvernementales dans les communautés locales.

Au nombre des orateurs qui ont pris la parole au cours de ce meeting figuraient Alhagie Dembo Bojang, le Conseiller Présidentiel aux Affaires Confessionnelles, l'Honorable Ministre des Ressources Foncières, de l'Administration Régionale et des Affaires Confessionnelles Musa Drammeh, les Chefs des villages de Foni Brefet et de Foni Bintang, Junkung Camara, Alhagie Momodou et Lamin Jobarteh parmi tant d'autres.

