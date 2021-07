Cameroun: « Nos frontières sont sécurisées »

interview

Kildadi Taguiéké Boukar, gouverneur de la région de l'Adamaoua.

Peut-on avoir le bilan de votre tournée sécuritaire dans les zones frontalières dans le département du Mbéré ?

C'est un bilan positif à mon humble avis. Toutes les forces vives, tous les responsables militaires, les autorités administratives du Mbéré travaillent à ce qu'il y ait la paix et la sécurité dans notre région qui accueille de nombreux réfugiés centrafricains. Nous avons également enregistré une forte présence de la population à nos différentes assises et nous avons sentis un enthousiasme de la part des uns et des autres. Nous sommes allés et avons constaté que nos frontières sont aujourd'hui sécurisées grâce à la conjugaison des efforts de nos forces de défenses, des autorités administratives, des forces vives et des autorités traditionnelles. La population peut vaquer à ses occupations sans souci sous la vigilance de toutes les instances présentes.

Quels sont les points importants relevés sur le terrain ?

Nous avons constaté que les structures militaires de sécurité sont en train d'être installées sur toute notre frontière. Je veux parler des structures de la police, gendarmerie, des forces spéciales en l'occurrence le Bir et le Groupement polyvalent d'intervention de la Gendarmerie nationale (GPIGN). Déjà le Bir est présent avec de belles infrastructures construites pour accueillir ses éléments et ses équipements militaires. S'ajoute à cela la police qui est une structure existante mais qui demande à être améliorée. Nous avons donc constaté une mobilisation tous azimut au niveau de cette frontière et nous pouvons dire que nos éléments sont bien en place et peuvent parer à toute éventualité le moment venu.

Quels sont les rapports avec les Ong dans la gestion des réfugiés supplémentaires qui traversent notre frontière ?

Dans le département du Mbéré, nous avons dans les années 2013 enregistré une grande vague de réfugiés venant de la Centrafrique. Ceci à cause des hostilités déclenchées dans ce pays. Nous avons accueilli près de 30 000 réfugiés dans les camps de Borgop et Ngamp. Avec la reprise des conflits lors de la dernière élection en Centrafrique, il y a donc eu d'autres réfugiés qui sont entrés sur notre territoire et qui s'ajoutent aux anciens. Ce qui demande une gestion rigoureuse de ces réfugiés.

Malheureusement, nous avons constaté que ces nouveaux réfugiés se sont installés plutôt à la lisière de la frontière et cela peut nous inquiéter. La raison se trouve dans le fait que, la convention internationale de la gestion des réfugiés demande que tous les réfugiés se retrouvent au moins à 50 km de la frontière. Au cours de notre visite, nous avons constaté que les 270 nouveaux réfugiés sont dans le village Yamba qui se situe à la frontière Cameroun-Rca. Cela nous crée des soucis, et nous allons ainsi prendre langue avec le Hcr afin de voir comment les délocaliser et les intégrer dans les deux camps qui existent déjà.