Cameroun: Enseignements secondaires - 600 absentéistes dans le collimateur

Le ministre Nalova Lyonga a donné sept jours à compter du 30 juin dernier aux concernés pour clarifier leur situation administrative.

Plus qu'un rappel à l'ordre. 600 enseignants de toutes les régions du pays sont dans le collimateur du ministre des Enseignements secondaires (Minesec). Absents de leurs postes de travail et se trouvant hors du pays, les absentéistes ont été sommés par leur tutelle de venir se justifier. Nalova Lyonga envisage de passer à l'étape supérieure en prenant des mesures disciplinaires à leur encontre s'ils ne se présentent pas dans les délais fixés.

A travers un communiqué rendu public le 30 juin dernier, le Minesec invite les mis en cause à venir dans son département ministériel, à la direction des ressources humaines clarifier leur situation administrative. Dans un délai de sept jours à compter de la date de signature dudit communiqué. Les enseignants épinglés sont tenus de se munir de toutes les pièces justificatives.

Sont visés par cette sommation, 35 enseignants de l'Adamaoua ; 106 de la région du Centre ; 6 à l'Est ; 20 à l'Extrême-Nord ; 42 dans le Littoral ; 15 dans le Nord ; 263 au Nord-Ouest ; 28 à l'Ouest ; 19 dans le Sud et 57 au Sud-Ouest. De source bien introduite au Minesec, il s'agit en effet des premières retombées du recensement physique et biométrique lancé depuis mars dernier dans ce département ministériel.

Conformément à la réglementation en vigueur, le président de la République a, par décret n° 2012/ 079 du 9 mars 2012 portant régime de la déconcentration de la gestion des personnels de l'Etat et de la solde, habilité les ministres à prendre certains actes de sanction à l'encontre de leurs personnels dans le cadre de la gestion des ressources humaines de l'Etat. Notamment les actes de répression suivants : l'avertissement écrit, le blâme avec inscription au dossier, retard à l'avancement pour une durée d'un an et après avis du Conseil permanent de la discipline de la Fonction publique, l'abaissement d'un ou deux échelons.

Ainsi que l'abaissement de classe pour ce qui concerne les fonctionnaires. L'avertissement, le blâme et la mise à pied d'un à huit jours, en ce qui concerne les agents de l'Etat relevant du Code du travail. Depuis 2016, les conseils régionaux de discipline de la Fonction publique sont saisis pour connaître des problèmes disciplinaires des agents publics indélicats en service dans les régions. La tenue desdits conseils régionaux peuvent aboutir à l'exclusion temporaire de service pour une durée d'au plus six mois ou à la révocation.