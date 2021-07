Cameroun: Campagne élargie de vaccination - Plus de 360 000 doses disponibles

Les préparatifs en vue du lancement de cette opération, demain, vont bon train à travers le pays.

Ce ne sont pas les vaccins qui manquent. 360 946 doses sont disponibles pour la campagne élargie de vaccination qui démarre demain. Les jeunes âgés de 18 ans et plus, les personnels de santé et les personnes âgées vivant avec des comorbidités ont le choix du 7 au 11 juillet entre AztraZeneca et Sinopharm. A ce titre,13 812 doses ont déjà été acheminées vers l'Adamaoua, 10 010 à l'Est, 21 227 dans l'Extrême-Nord, 83 178 dans le Littoral, 27 478 dans le Nord, 20 943 du Nord-Ouest, 30 213 à l'Ouest, 15 941 au Sud, 16 678 au Sud-Ouest et 118 466 doses dans le Centre.

Objectif : vacciner le plus grand nombre. « Tout est fin prêt dans les dix régions. Les superviseurs centraux encadrent les activités au niveau des régions. Ils préparent les interventions au niveau des districts, des aires de santé et en communauté », précise Dr Andréas Ateke Njoh, secrétaire permanent adjoint du Programme élargi de vaccination (PEV).

Les agents du PEV passent donc à l'offensive demain mardi. Un renforcement des capacités se tient à cet effet depuis quelques jours avec chefs de districts, les communicateurs, les chefs d'entreprises et leaders d'opinion dans les 244 districts du Cameroun. Au niveau opérationnel, le matériel de vaccination contre le Coronavirus a déjà été acheminé auprès des délégations régionales. De leur côté, les superviseurs de régions mobilisent et orientent les agents communautaires. Malgré les réticences encore observées sur certains sites, la sensibilisation des populations, des autorités administratives et religieuses se poursuit.

L'implication des gouverneurs dans cette lutte acharnée contre la pandémie à Covid-19 est dès lors saluée par les responsables du Programme élargi de vaccination. Afin d'apporter le service mobile vers ceux qui en ont besoin, cette campagne massive met un accent particulier sur l'intensification des caravanes mobiles dans les communautés et dans les sites d'intérêt. Parmi lesquels, les universités, administrations publiques, prisons, structures privées et publiques. Accompagnée d'une large communication de proximité, cette phase intensive se déroulera également dans les centres de vaccination agréés, dans les marchés, les écoles, les entreprises et les lieux de culte. Des porte-à-porte sont d'ailleurs annoncés.