Cameroun: Appui à l'élaboration du budget - Les sénateurs à l'œuvre

L'examen du document de programmation économique et budgétaire élaboré par le gouvernement pour le triennat 2022-2024 a débuté hier au Sénat.

Une séance plénière présidée par Marcel Niat Njifenji s'est tenue hier, 5 juillet, au Sénat. Il s'est agi de communiquer aux sénateurs le Document de programmation économique et budgétaire élaboré par le gouvernement, conformément à la loi. Notamment celle du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun et celle de la même année portant Régime financier de l'Etat et des autres entités publiques. Après cette plénière, la Commission des Finances et du Budget a immédiatement entamé l'examen du document soumis à son appréciation.

Par la suite, celle-ci a eu des échanges avec le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, qui s'était déjà livré au même exercice la veille à l'Assemblée nationale. A la fois optimiste et réaliste, la vision du gouvernement pour 2022-2024 tient compte des imprévus liés à la pandémie du Covid-19, la mobilisation des appuis extérieurs, le contexte économique mondial (cours du pétrole), mais aussi la situation sécuritaire dans certaines parties du pays.

Le document de programmation économique et budgétaire comprend quatre grandes parties : le contexte macroéconomique, l'exécution du budget en cours, les orientations stratégiques et les perspectives budgétaires pour la période 2022-2024. C'est sur la base de cette boussole que se fera le débat d'orientation budgétaire prévu au Sénat ce jour. Les sénateurs auront alors la possibilité de contribuer à la définition du cadrage macroéconomique et budgétaire à travers leurs propositions. L'exercice 2022 aura sans doute une attention particulière puisque le projet de loi de finances y relatif sera examiné par le Parlement en novembre prochain.