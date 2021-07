Togo: De l'or en graines

La production de soja a bondi passant de 40.000 tonnes en 2018 à 176.000 tonnes.

Et le Conseil interprofessionnel de la filière (CIFS) ne veut pas s'arrêter en si bon chemin.

Le soja Made in Togo se vend très!s bien à l'export, notamment le Bio très en vogue en Europe et en Amérique du Nord. Il en a exporté plus de 42.000 tonnes (+115% en un an).

Le soja domine et continuera à dominer le marché mondial des huiles et des protéines végétales : il représente plus de 50 % en masse de la production mondiale d'oléagineux.

En tant qu'oléoprotéagineux, le soja constitue une matière première de choix pour une multitude d'industries utilisatrices de la graine entière de soja, de sa composante protéique ou de l'huile.

En Asie, le soja est utilisé dans la préparation de plusieurs variétés de produits alimentaires, alors qu'aux États-Unis et en Europe, il est utilisé principalement pour l'huile et le tourteau.

Le Togo ne veut plus simplement se contenter d'exporter. Il veut transformer localement. L'huile, la farine, les savons, le lait et même le fromage; le potentiel est énorme.