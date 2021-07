Algérie: Jeux nationaux de sports universitaires et scolaires - Coup d'envoi à l'occasion de la fête de l'indépendance

Alger — La cérémonie de lancement officiel des jeux nationaux de sports universitaires et scolaires s'est tenue lundi en fin d'après-midi, à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, au stade du 5 juillet à Alger avec la participation d'environ 4500 athlètes.

L'organisation de cette manifestation qui prendra fin le 10 juillet en cours, "s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des engagements du Président Tebboune, visant la relance et le renforcement des sports scolaire et universitaire", a précisé le Secrétaire général (SG) du ministère de la Jeunesse et des Sports, Nassim Sebbie qui a annoncé le lancement officiel de ce rendez-vous national.

Ces compétitions, a-t-il poursuivi, "permettront de relever le défi mais également de découvrir les jeunes talents dans les diverses disciplines sportives proposées".

En sport scolaire, plus de 2000 athlètes, dont 900 filles, entreront en lice dans 11 disciplines, à savoir : l'haltérophilie, le judo, le karaté do, le taekwondo, le ping-pong, la lutte, le jeu échecs, le football, le basketball et le volley-ball.

Dans la catégorie du sport universitaire, plus de 2000 sportifs concourront dans 13 spécialités pour ne citer que le judo et le Wushu.

La cérémonie d'ouverture des jeux sportifs, qui se tiendront à Alger, Blida, Boumerdès et Tipaza, a été hissée par la présence du SG du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Noureddine Ghouali, le directeur de l'Activité sportive et culturelle et de la solidarité scolaire, Abdelwahab Ikhoualel, les walis d'Alger et de Blida, respectivement Youcef Charfa et Kamel Nouisser, le wali délégué de Chéraga, Omar Ali Bensaïd et le Directeur de la Jeunesse, des sports et des loisirs d'Alger, Soufiane Antghar.

Placée sous le haut patronage du Président de la République et la supervision du ministère de la Jeunesse et des Sports, en coordination avec les départements de l'Education nationale et de la Recherche scientifique, la manifestation, première du genre depuis 1979, est organisée par les deux fédérations algériennes des sports scolaire et universitaire.