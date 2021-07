Tunisie: Khaoui rejoindra Haddedi

Le joueur de 26 ans va mettre le cap sur le club Turc de Malatyaspor.

Après cinq saisons à l'Olympique de Marseille, Seïf Khaoui, passé aussi par Tours, Caen et Troyes, va opter pour la Turquie. Libre de droit, l'attaquant international n'a pas vraiment laissé un souvenir impérissable à l'OM, malgré un talent que lui reconnaissent les puristes. Et après avoir enchaîné les prêts ces dernières années, le joueur de 26 ans va mettre le cap sur le club Turc de Malatyaspor. Pisté aussi par l'AS SaintEtienne, Khaoui ne rejoindra donc pas Kechrida (en passe de signer chez les Verts) et Khazri (quant à lui partant). Une nouvelle expérience pour l'ailier Khaoui en Turquie, chez le classé 15e du dernier exercice de Super Lig après plus de huit ans passés en France. Rappelons que Khaoui retrouvera son compatriote Oussema Haddedi à Malatyaspor. Transfuge de Kasimpasa, Haddedi a récemment changé de club.

Ali Youssef débloque son compteur

On joue encore au football en Suède malgré le déroulement de l'Euro. Ainsi, récemment, le Tunisien Ali Youssef, 20 ans, a marqué en faveur de BK Häcken contre AIK Solna dans le cadre du championnat. L'attaquant tunisien a signé le but de la victoire à la 51' de jeu. C'était à l'occasion de la 9e journée où l'équipe de Youssef a finalement gagné (2-1). Il s'agit de la première réalisation de Youssef en 5 matchs disputés. Grâce à ce succès, le BK Häcken sort de la zone rouge et se hisse à la 13e place du classement général.

Héni Amamou sur le marché

Libre de droit, l'axial du CSS, Héni Amamou, 23 ans d'âge, est actuellement pisté par l'EST, l'ESS et surtout le FC Metz. En dépit des efforts du bureau du CSS de le convaincre à rempiler, le joueur serait partant. A noter que si Amamou opte pour Metz, il sera prête dans la foulée à un club belge de D2, le temps de faire ses gammes et de retrouver un niveau acceptable. Notons aussi que des clubs du Golfe et d'Egypte seraient également sur les rangs.

Ali Mâaloul porte Al Ahly du Caire

Le défenseur international tunisien, Ali Maaloul, a porté les Cairotes d'Al Ahly dans le cadre de la 28e journée du championnat d'Egypte face à Smouha. Al Ahly a gagné (4-0) et Ali Maâloul a marqué le 3e but, tout en délivrant deux passes décisives. A noter que Mohamed Sherif a signé un doublé, alors que Hussein El Shahat a signé le deuxième but des siens.