Ile Maurice: Décès du jockey Juglall - Un médecin et un infirmier étaient dans l'ambulance

Les travaux de l'enquête judiciaire pour faire la lumière sur les circonstances ayant mené à la chute mortelle du jockey Nooresh Juglall au Champ-de-Mars se sont poursuivis ce mardi 6 juillet, devant la magistrate Shavina Jugnauth de la cour de district de Port-Louis.

Rappelé à la barre des témoins une deuxième fois, Shan Chong Ip Ting Wah, Communication Manager de la Mauritius Turf Club Sports and Leisure (MTCSL), qui a tout d'abord cité les noms des directeurs de la société de même que celui du président du Conseil d'administration, concède que ces personnes ont le pouvoir d'organiser des courses hippiques ou même de les annuler ou renvoyer. Il a également indiqué que la MTCSL compte sept «manager».

Lors de la séance, une vidéo de 30 secondes a été produite, dans laquelle on peut voir quatre hommes qui entourent Nooresh Juglall. Ils sont, soutient, le témoin, venus à la rescousse du jockey qui pilotait Rule The Night, le jour de la septième course de la première journée de courses hippiques de la saison 2021.

«Barrier trials»

«Parmi ces quatre individus se trouvent le Dr Oozeerkhan, le Dr Dawal et deux nursing officers. Le Dr Dawal et l'infirmier Mooneea ont accompagné le jockey dans l'ambulance», précise Shan Chong Ip lors de l'interrogatoire mené par Me Nataraj Mooneesamy du bureau du Directeur des poursuites publiques (DDP).

Questionné sur le nombre de «crossing» que compte le Champ-de-Mars, il a répondu qu'il y a trois en tout. Les «barrier trials» permettent aux chevaux de s'entraîner chaque mardi et d'avoir une pratique afin de savoir où se trouvent les «traps».

A Me Yahia Nazroo, représentant les intérêts de la MTCSL, Shan Ip a indiqué que le MTC est l'unique actionnaire de la MTCSL.

Me Nataraj Mooneesamy a, quant à lui, ajouté deux autres noms à la liste des 19 témoins. L'Assistant Superintendent of Police (ASP) Ghoorah de la Major Crime Investigation Team (MCIT) devra venir en cour, étant donné que c'est la MCIT qui s'est saisie du dossier.

Il a également présenté une motion dans laquelle il souhaiterait que la prochaine séance dispose d'un plus grand écran, qui permettrait de visionner les images du jour de l'incident.

La prochaine audience est prévue pour le 13 juillet.