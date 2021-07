Ile Maurice: Investissement - United Docks lorgne sur les technologies émergentes

La Fintech, Blockchain, Regtech, Edutech ou encore Insurtech et la Biotech. Ce sont les nouvelles activités dans lesquelles compte se lancer la société United Docks.

Ce n'est pas par hasard que la direction d'United Docks, un des principaux acteurs du secteur de l'immobilier dans la zone portuaire de la ville de Port-Louis, avec notamment 100 000 mètres carrés à l'entrée Sud et 21 000 mètres carrés à l'entrée nord de la capitale, vient d'accepter de verser un dividende de 30 sous par titre à ses quelques 2 000 actionnaires après dix ans de disette. Un processus qui a pris du temps de se mettre en place.

«En vue de permettre à United Docks de redéfinir son rôle dans un Port-Louis en plein développement économique, il a fallu passer un temps fou à régulariser une situation dominée par le cas d'une vingtaine d'opérateurs, qui n'ont pas pu jusqu'ici honorer leurs obligations en tant que locataires des espaces mis à leur disposition dans nos bâtiments situés au Caudan. Nous avons perdu beaucoup de temps en cour» souligne Nitin Pandea, Chief Executive Officer d'United Docks depuis 2015.

Ainsi, sitôt cette situation régularisée, United Docks a revu son pôle de développement. «Si le secteur situé à l'entrée Sud est caractérisé par un immobilier consacré à des activités économiques traditionnelles, par contre, le secteur de l'immobilier basé à Trou Fanfaron abrite des activités d'avenir où les perspectives tant du développement que de la croissance sont immenses à cause du potentiel associé aux technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et la robotique, entre autres.»

Signes manifestes

Les signes de retour sur toute forme d'investissement dans les technologies émergentes se sont déjà manifestés dans le cadre d'un projet, qui a consisté à offrir gratuitement des facilités d'hébergement à une cinquantaine de start-ups dont la base d'opération repose essentiellement sur le potentiel de la Fintech. Une autre initiative d'United Docks au profit des amoureux des technologies émergentes fait suite à un partenariat avec l'Africa Emerging Tech Hub. Un projet qui s'articule autour de la promotion des atouts des technologies émergentes parmi lesquelles l'intelligence artificielle et la robotique.

Cela a débouché sur le regroupement d'une centaine d'individus adeptes des technologies émergentes. Parmi elles, il y a le blockchain, le regtech, une technologie qui s'articule autour de la réglementation financière, l'edutech qui concerne les ressources numériques mises à la disposition des enseignants et des élèves, l'insurtech, une technologie qui est associée aux finances dans le secteur des assurances. Sans oublier la biotech, qui se rapporte à l'application des apports de la science et de la technologie à des organismes vivants, les Disaster Recovery Services, dispositifs technologiques permettant le rétablissement des activités suivant un sinistre ou encore le Business continuity planning services, service qui propose un système d'opération qui permet aux entreprises de poursuivre leurs activités dans une période où des phénomènes, qui sont hors contrôle de la volonté humaine tels les cyclones ou une pandémie du genre Covid-19.

Ce sont autant de facteurs qui ont poussé la direction d'United Docks à élaborer le projet Fanfaron Quays. Montant de mise à exécution de ce projet : Rs 2 milliards. Il s'agit d'un projet de développement qui va se matérialiser sur les quelque 13 arpents de terre qu'elle possède à Trou Fanfaron. Y verront le jour, deux pôles d'activités autour des technologies émergentes et du commerce international. Quatre tours de bâtiments dits bâtiments intelligents seront aménagés sur une surface de 21 000 mètres carrés, ainsi que la rénovation des vieux entrepôts qui s'y trouvent.

Ce nouvel environnement d'affaires sera doté d'une aire de stationnement capable d'accueillir quelque 600 véhicules. Les propriétaires ne rentreront pas au centre-ville avec leur véhicule car une navette entre Trou Fanfaron et le centre-ville leur sera proposée.

En dépit de la pression que la pandémie a imposée sur la trésorerie d'United Docks, Nitin Pandea estime qu'il était temps pour la société d'envoyer un signal fort en direction de ses actionnaires et par extension, au marché boursier où les valeurs d'United Docks sont cotées. En effet, la mise en place d'un vaste chantier de rénovation tant au Caudan qu'à Trou Fanfaron au coût de Rs 300 millions n'aurait pas été possible sans la réaction positive des actionnaires. Les composants de ce vaste chantier de rénovation comprenaient, entre autres, la mise en place d'infrastructures routières, de drains, d'aires de stationnement et la rénovation de vieux bâtiments.

Les deux initiatives de levée de fonds ont permis à United Docks de disposer de plus d'un milliard d'argent frais. L'opération lancée en 2020 avait pour but de lever des fonds de Rs 750 millions par le biais de l'émission d'obligations (notes issues), un des nombreux produits financiers. Exercice ouvert tant aux actionnaires de la société qu'aux investisseurs désireux de placer leur argent dans le développement de celle-ci. Un an après, United Docks va s'adresser uniquement et directement à ses actionnaires existants en leur proposant de faire l'acquisition de nouveaux titres (rights issues), émis par la direction de la société. Résultat : United Docks a pu ainsi lever une somme de quelque Rs 314 millions.