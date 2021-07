Congo-Brazzaville: Ligue 1 - AS Otohô reçoit le trophée de champion

L'Association sportive Otohô a célébré son titre de champion du Congo le 5 juillet au stade de l'Unité du Complexe sportif la Concorde de Kintélé au terme du championnat national d'élite direct.

C'est par deux matches de la 26e journée, sans enjeux, que la compétition s'est clorurée. Les résultats n'avaient pas d'incidence sur le classement général. Mais la remise des récompenses a donné un sens particulier à cette manifestation. Dejà sacrée championne du Congo pour la quatrième fois consécutive après 2018, 2019, 2020, l'AS Otohô s'est imposée devant Nico- Nicoyé 2-1. Wilfrid Nkaya a ouvert le score à la 36e minute. Christ Bakoula a rétabli l'équilibre à la 58e minute puis Prince Mouandza Mapata a offert la victoire aux champions du Congo à la 64e minute. Avec 66 points, l'AS Otohô représentera le Congo à la prochaine Ligue des champions. L'équipe championne du Congo a été récompensée d'un trophée plus un chèque de douze millions de francs Cfa.

Les Diables noirs assurés de terminer deuxièmes n'ont pu terminer la compétition sur une bonne note. Ils ont partagé les points avec Patronage 1-1. Omam Ngampani Moba semblait donner la victoire aux Diablotins grâce à son but à la 42e minute. Mais dans le temps additionnel, Ebengue Obamandzanga prive les Diables noirs d'une victoire qui lui tendait déjà les bras. Avec 51 points les Diables noirs qui n'ont d'ailleurs pas démérité ont reçu un chèque de six millions de francs Cfa avec pour consolation une qualification à la Coupe africaine de la Confédération.

Le FC Nathalys dernier du classement avec 24 points est officiellement relégué en Ligue 2. Le Racing Club de Brazzaville, quant à lui, disputera les matches de barrages contre le deuxième de la Ligue 2 qui sera connu à l'issue des play-offs. Le rapport synthèse de la Ligue nationale de football souligne par ailleurs que sur les 182 matches programmés, trois se sont soldés par des forfaits notamment FC Nathalys-Diables noirs, Cara-AS Cheminots et AS Otoho-RCB. 361 buts ont été inscrits soit deux buts par matches. Le Diablotin Lorry Edgo Nkolo, a été élu meilleur buteur de la compétition avec treize réalisations. Il a reçu un soulier d'or et un chèque d'un million de francs cfa. Son entraîneur Dahn Nsondé meilleur coach de la saison a été aussi recompensé d'un chèque d'un million de francs cfa.

Cinq cent soixante-dix cartons jaunes ont été distribués dans cette compétition dont cinq cent cinquante-deux contre les joueurs et dix -huit contre les officiels soit une moyenne de trois cartons jaunes par matches. Vingt et un cartons rouges ont été distribués dont seize contre les joueurs et cinq contre les officiels. L'AS Cheminots est la seule équipe des treize qui a totalisé 24 cartons jaunes sans prendre un carton rouge. Désignée l'équipe la plus fair-play, elle a reçu un chèque d'un million de francs Cfa devant les treize autres qui ont totalisé au moins 31 cartons jaunes.

Cara et Patronage ont atteint le plafond des cartons jaunes chez les joueurs, car les deux formations ont reçu chacune 50 cartons jaunes. Le rapport de la Linafoot indique en revanche que trois cent soixante- seize joueurs ont été qualifiés contre trois cent quatre vint dix neuf, la saison passée. Le nombre d'étranger a aussi baissé ( douze contre vingt la saison dernière). Trois cent soixante quatre joueurs de nationalité congolaise ont participé à cette compétition contre trois cent soixante dix-neuf la saison dernière. « Le pourcentage des joueurs nationaux est de 96,80% contre 94,98% la saison dernière », précise le rapport.

Notons que c'est pour la première fois que tous les joueurs qualifiés cette saison ont été enregistrés dans le système électronique FIFA-Connect avec un numéro d'identification chacun.