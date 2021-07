Congo-Brazzaville: Des médecins bientôt formés en échographie dans la ville océane

L'Association congolaise pour le développement communautaire et le Centre africain de formation en écographie organisent une session de formation en écographie obstétricale, pelvienne et abdominale pour les médecins, assistants et sages-femmes de Pointe-Noire. Celle-ci débutera le 12 juillet pour une durée de six à neuf mois.

L'échographie est une technique largement employée en dépistage anténatal, et elle est du domaine des compétences de la sage-femme. Dans le cadre de la surveillance de la grossesse, l'échographie est l'unique précision apportée par le code de déontologie des sages-femmes quant aux limites de cet exercice.

Malheureusement, de nombreuses sages-femmes, en fonction de leur lieu de travail, pratiquent de moins en moins ou presque pas l'échographie obstétricale, faute de moyens logistiques. Cette session, qui sera sanctionnée par un diplôme de fin de formation, permettra à ces sages-femmes de développer leurs compétences.

En effet, l'échographie obstétricale permet d'étudier le développement du fœtus, le placenta et le cordon. Elle a pour but de suivre le bon déroulement de la grossesse et de détecter une éventuelle malformation du bébé. Au cours d'une grossesse, trois échographies obligatoires sont proposées, au premier, deuxième et troisième trimestre. Par contre l'échographie abdominale repose sur l'utilisation des ultrasons envoyés par la sonde qui, par la suite, se réfléchissent sur les parois des organes et produisent un écho, dont le retour permet d'obtenir des images. Cette opération permet non seulement d'explorer les organes de l'abdomen solides ou contenant du liquide, mais également de déceler des masses abdominales anormales (ganglion, calcul) et de distinguer une masse solide d'une masse liquidienne (kyste par exemple).

Cependant, l'échographie pelvienne est un examen d'imagerie qui permet de visualiser, à l'aide d'ultrasons, les ovaires, l'utérus et la vessie chez la femme, la vessie et la prostate chez l'homme. Couplée à un doppler, elle permet de visualiser les artères et les veines iliaques. Il existe trois techniques d'échographie pelvienne, selon les organes à explorer et l'anomalie recherchée. Notons que l'Acodec est une ONG d'appui communautaire à caractère socio-économique œuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la microfinance, de l'environnement et de l'agriculture.