Congo-Brazzaville: Gouvernance publique - Le ministère des Finances, première étape de la CNTR

Le président de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR), Joseph Mana Fouafoua, a annoncé le 6 juillet à Brazzaville, à l'ouverture de la session inaugurale, que son institution a entrepris une mission d'enquête et d'analyse orientées vers le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public.

L'enquête concerne également certaines entités publiques sous tutelle du ministère en charge des Finances, notamment celles ayant des relations fonctionnelles avec le Guichet unique de paiement (GUP) et la Caisse unique de trésor (CUT). « Cette mission examinera aussi les conditions d'ouverture de compte auprès des banques commerciales par les administrations et autres entités publiques », a annoncé Joseph Mana Fouafoua.

La CNTR ambitionne aussi de procéder à une mission d'évaluation conjointe du niveau d'applicabilité des mesures et recommandations émises dans le rapport diagnostic du Fonds monétaire international (FMI) sur la gouvernance. En effet, dans le cadre de la politique de rupture, les autorités congolaises se sont engagées à appliquer un programme de réformes dans le contexte d'une étude diagnostique sur les questions de gouvernance et de corruption préparées en consultation avec les services du FMI.

Selon le président de la CNTR, de cette étude, il ressort une corrélation positive entre une amélioration de la gouvernance et une croissance économique plus forte et plus inclusive. Elle révèle que grâce aux efforts menés par les autorités, une amélioration de la gouvernance pourrait accélérer la croissance de 0,8 à 1,8% par an sur dix ans. « Les dirigeants de la CNTR ont l'ambition d'initier une évaluation conjointe du niveau d'applicabilité de ces mesures et recommandations visant l'amélioration de la transparence en matière de gestion des finances publiques ; les réformes de gestion des finances publiques ; les réformes du système de contrôle des finances publiques », a-t-il poursuivi.

Pour ce faire, il est prévu la création d'un comité conjoint d'évaluation comprenant, entre autres, les deux chambres du Parlement, les ministères en charge des Finances et du Plan, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, l'ITIE, la Haute autorité de lutte contre la corruption.

S'agissant de la session inaugurale, elle permet aux onze membres de la CNTR de se doter d'un organigramme, d'examiner le budget et le programme d'activités 2021, le plan de mobilisation des ressources complémentaires ainsi que le logo de l'institution.

« Le contrôle des finances publiques n'est pas une fin en soi, mais un élément indispensable d'un système régulatoire qui a pour but de signaler en temps utile les écarts par rapport à la norme ou les atteintes aux lois... La CNTR ne pourra atteindre les objectifs qui lui sont assignés sans la participation et la collaboration de tous dans le sens d'une volonté commune affirmée de contribuer à l'amélioration de la gouvernance des finances publiques de notre pays », a conclu Joseph Mana Fouafoua.

La CNTR a pour mission de veiller à la stricte application du code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques ; recueillir et diffuser les meilleures pratiques en la matière ; requérir toute expertise pour la valorisation des informations relatives aux recettes et aux dépenses publiques. Elle a aussi mission d'entreprendre des études, des analyses et des diagnostics sur la gestion des finances publiques ; de diligenter toutes enquêtes en cas de violation de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques.