Mozambique: Dans le nord du Mozambique, les violences et déplacements forcés aggravent la faim des familles (PAM)

Sans financement urgent, la crise de personnes déplacées dans le nord du Mozambique risque de devenir une crise alimentaire, a averti, mardi, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM).

Le nord du Mozambique est l'une des crises de déplacement à la croissance la plus rapide au monde. Les familles de cette région continuent de fuir la violence des insurgés.

« Le conflit a détruit les emplois, les vies et les espoirs des gens pour l'avenir. Les insurgés ont déchiré des familles, incendié leurs maisons, traumatisé des enfants et tué des gens », a déclaré le Directeur exécutif du PAM, David Beasley, qui s'est récemment rendu à Cabo Delgado et a rencontré des familles touchées.

« Ces communautés innocentes dépendent désormais entièrement du PAM et de nos partenaires pour leur fournir de la nourriture vitale et les aider à se remettre sur pied. Nous ne devons pas les laisser tomber », a insisté M. Beasley.

En raison de cette crise de déplacement, au moins 730.000 personnes dans la province de Cabo Delgado n'ont pas accès à leurs terres et n'ont aucun moyen de gagner leur vie. Selon les dernières données sur la sécurité alimentaire recueillies avant les attaques menées contre la ville de Palma fin mars 2021, près de 228.000 personnes sont en situation d'insécurité alimentaire élevée. Ce nombre devrait passer à 363.000 pendant la période de soudure qui commence en octobre.

Nombre de personnes qui ont fui l'insurrection à Palma vers les districts voisins sont hébergés par des habitants qui eux-mêmes vivent au jour le jour. La pression supplémentaire exercée sur des ressources déjà rares a un impact sur les communautés d'accueil aux prises avec la hausse des prix des denrées alimentaires et la perte de revenus due à la crise engendrée par la pandémie de Covid-19. Dans certains districts, les communautés d'accueil sont autant en situation d'insécurité alimentaire que les personnes déplacées.

Malnutrition : la situation devrait se détériorer

Les enfants sont les plus touchés. Des données récentes montrent que 75.000 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë. La situation devrait continuer à se détériorer, avec davantage de districts susceptibles de passer à des niveaux « critiques » de malnutrition.

La province de Cabo Delgado, riche en pétrole et en gaz, connaît un nombre croissant d'attaques menées par des groupes armés non étatiques depuis 2017. Le conflit s'est intensifié au cours de l'année dernière avec sept fois plus de personnes déplacées en 2021 par rapport à l'année précédente.

Le PAM a lancé un appel urgent de 121 millions de dollars jusqu'à fin 2021 pour venir en aide à 750.000 personnes dans les districts du nord de Cabo Delgado. L'agence onusienne met en garde contre le risque de devoir réduire les rations ou même arrêter son aide alimentaire aux personnes déplacées le mois prochain si aucun financement supplémentaire n'est reçu. Les familles étant entièrement dépendantes de l'aide humanitaire, une interruption de l'aide alimentaire pourrait faire dégénérer la crise en spirale incontrôlable, prévient l'agence onusienne.