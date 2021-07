Cameroun: Camtel Volley-ball Championship - Les finalistes sont connus

Les quarts et demi-finales de cette compétition se sont disputés le week-end dernier à Yaoundé.

Bafia Volley-ball Evolution (BVE) - Forces armées et Police (FAP) est l'affiche de la finale dames de la Camtel Volley-ball Championship. Les deux équipes ont bravé, le temps d'un week-end, les étapes des quarts et des demi-finales. Celles-ci se sont disputées samedi et dimanche derniers au gymnase de l'Ecole nationale supérieure des travaux publics. Ainsi, en quarts de finale, BVE a dominé Bafang sur le score de 3 sets à 0. C'est également sur le même résultat que les filles de Landry Ntonga ont pris le dessus face à Club Efoulan Volley-ball lors de l'étape suivante.

De son côté, FAP est aisément venu à bout de Conquistadores en quart de finale par 3 sets à 0. Et en demi-finale, les joueuses de Robert Samou domineront sur le même score Mountain Stars de Buea. BVE-FAP est également d'un remake de la finale de la coupe du Cameroun jouée il y a quelques semaines. FAP, tenant du titre, est donc sur la voie d'un doublé. « Dimanche prochain, on viendra pour défendre notre titre. Les filles sont prêtes mentalement », a confié Robert Samou.

Chez les messieurs, Port autonome de Douala (PAD) sera opposé à FAP. « On est content de jouer la finale. On a une semaine pour se préparer. Ce temps va nous permettre d'analyser les points forts et les faiblesses de FAP. On verra quel jeu leur proposer », a déclaré Jean Patrice Ndaki Mboulet, l'entraîneur de PAD. Le club de la capitale économique a tour à tour dominé TGV de Makak en quarts et BVE en demi-finale. De son côté, FAP a pris le dessus sur Dynamic de Douala d'abord et Cameroon Sports ensuite. Les finales de la Camtel Volley-ball Championship vont se jouer le dimanche 11 juillet 2021.