Cameroun: « Nous venons de loin »

interview

Michel Kaham, secrétaire général de la Ligue de football des jeunes du Cameroun.

Comment se porte l'organisation du football jeunes au Cameroun ?

En raison du Covid-19, la saison dernière s'est achevée au bout de la quatrième journée. Actuellement, nous sommes à notre deuxième saison, mais c'est la première saison régulière. Nous avons planifié de commencer le championnat au mois de novembre 2020. Malheureusement, on a observé quelques retards et le lancement officiel de la saison a eu lieu les 19 et 20 décembre 2020 à Mbankomo. Après les fêtes de fin d'année et le break imposé par le CHAN, nous avons recommencé le 13 mars dans 37 départements avec un effectif global de 583 équipes. Il faut dire tous ces clubs n'ont pas tenu la route. Il y en a qui se sont essoufflés en cours de chemin, à tel point que seuls 32 départements sont parvenus à boucler leurs championnats.

Dans l'ensemble, nous pouvons affirmer que nous venons de loin mais nous avons tout de même réussi à ramener le football des jeunes au centre. Avec l'engouement observé dans les départements, on peut dire que ça a mordu, d'autant plus que dans les grands départements du Wouri et du Mfoundi, nous avons recalé certains clubs. Nous ne pouvions pas aller au-delà de 80 clubs, faute d'infrastructures. Il y a des choses encore à améliorer mais on a ressuscité ce football qui était oublié ou qui évoluait en dents de scie, les années antérieures.

Quelles sont les principales difficultés rencontrées sur le terrain ?

Les infrastructures sportives dans certaines localités. Avec les investissements consentis par l'Etat autour des grands stades, on espère que les stades annexes pourront être ouverts au football des jeunes. Il y a également ce problème d'âge. Chacun rêve de devenir professionnel et de rester jeune le plus longtemps possible. Alors, on change d'âge. Par ailleurs, les clubs eux-mêmes, pour la plupart, n'ont pas les moyens de subsister. Si on veut être strict en acceptant uniquement les formations qui peuvent supporter les coûts inhérents à la participation aux compétitions de jeunes, on sera très limité. Or, on a aussi besoin de ces petits clubs. La détection est très compliquée. Souvent, ce sont ces jeunes propriétaires de petites structures qui vont dénicher les talents dans des coins reculés que l'on recrute dans les grands centres de formation. Donc, ils sont aussi importants. D'où la nécessité de sponsoriser le football des jeunes pour assister et accompagner ces nombreux acteurs.

Les clubs professionnels camerounais ont-ils adhéré aux compétitions de jeunes ?

Ça commence à venir mais pas assez. Le Tkc, le Canon, l'Union, Coton Sport, Apejes ont des équipes jeunes. Avoir un enfant à sa disposition durant trois au quatre années permet de le modeler, de lui inculquer l'esprit et éveiller l'amour du club. De ce côté, ça n'a pas encore mordu. Le football des jeunes est perçu comme une charge supplémentaire difficile à endosser. Il faut insister sur la mise en place d'une organisation professionnelle dans les clubs en y incluant forcément la formation.