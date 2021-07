Cameroun: Préparation de la loi de finances - Les députés entrent en scène

Le 4 juillet dernier devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, a présenté les priorités et les projections du gouvernement sur la période 2022-2024.

Les échanges entre la Commission des finances et du budget, que préside l'honorable Rosette Moutymbo Ayayi, et le ministre des Finances (Minfi), Louis Paul Motaze, ont duré environ quatre heures. Une preuve du grand intérêt que la représentation nationale accorde au débat d'orientation budgétaire (DOB), qui en sera à sa troisième édition cette année. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat), chargé de la Planification, Paul Tasong, a également pris part aux travaux.

Les discussions en commission font suite au dépôt, le 4 juillet dernier à l'Assemblée nationale, par le gouvernement, du Document de programmation économique et budgétaire. Lequel présente les projections budgétaires du Cameroun pour le triennat 2022-2024. Il sert également de cadre de référence à l'élaboration du projet de loi de finances 2022.

À l'analyse des premiers éléments, il ressort que pour les trois prochaines années, les priorités du gouvernement portent sur neuf points : la poursuite de la mise en œuvre du Plan global de riposte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales, la réalisation du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions affectées par les crises sécuritaires (Nord-Ouest, Sud-Ouest et Extrême-Nord), la finalisation de la mise en service des grands projets de première génération, l'accélération du processus de décentralisation, l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football, la réduction progressive du stock de la dette intérieure, le maintien de la veille sécuritaire, la poursuite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle et de la politique du livre et la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement (SND30). Et pour 2022 spécifiquement, le gouvernement table sur un budget de 5 649,7 milliards de F, en hausse de 68,4 milliards de F en valeur absolue et 1,2% en valeur relative.