Cameroun: Fraude sur l'âge - La radiographie entre en scène

Cette saison, les clubs qualifiés pour les finales régionales ont l'obligation de présenter une radiographie du poignet de l'ensemble des joueurs bénéficiant d'une licence.

« Couper l'âge ». Une expression camerounaise usuelle dans le milieu du football des jeunes pour désigner la fraude sur l'âge. Une gangrène décriée par Michel Kaham, secrétaire général de la Ligue de football des jeunes du Cameroun (Lfjc) et qui connaît une nouvelle forme de riposte en championnat cette saison. Si durant les championnats départementaux, on fait encore usage de la censure morphologique pour certains cas criards, tel n'est pas le cas dans la phase régionale et départementale. Désormais, l'imagerie médicale s'invite dans la lutte contre la fraude sur l'âge. Tout joueur participant à cette étape doit présenter la radiographie du poignet gauche.

« On l'impose pour être sûr que l'enfant n'a pas plus de 17 ans. Si on veut grandir on doit passer par là. Seuls les vrais jeunes disputeront le tournoi national », indique Michel Kaham. Au sein de la Lfpc, cette mesure est une nécessité dans le milieu du football des jeunes. Le coût de la radiographie est à la charge des clubs pour les mieux structurés et des parents des jeunes footballeurs. Ces derniers ont la possibilité d'être orientés par les médecins référents de la Fédération camerounaise de football dans chaque région.

A travers cette exigence, le Cameroun s'arrime peu à peu au projet de la Confédération africaine de football d'éradiquer ce fléau. Dorénavant, la participation à ses compétitions de jeunes est soumise à la présentation des tests Irm pour l'ensemble des joueurs. En cas de présence d'un joueur non-éligible, le pays est tout simplement disqualifié. On a encore en mémoire la disqualification de trois joueurs camerounais à la phase finale de la CAN U17 en 2019 en Tanzanie. Ou encore la disqualification a posteriori de la Guinée pour le Mondial U17 2019 au détriment du Sénégal, pour fraude sur l'âge.