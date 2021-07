Algérie: Feux de forêt à Khenchela - Tous les moyens nécessaires mobilisés pour circonscrire les incendies

Alger — Tous les moyens matériels et humains indispensables à l'extinction des incendies que connait actuellement la wilaya de Khenchela ont été mobilisés, a affirmé mardi le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans un communiqué.

"Vu les incendies que connaît la wilaya de Khenchela, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural informe que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés depuis les différentes wilayas limitrophes en vue de les circonscrire, et ce, par souci de préserver les vies des citoyens, la richesse forestières et les exploitations environnantes", lit-on dans le communiqué du ministère.

Dans ce contexte, le ministère rappelle que les agents des forêts, accompagnés d'agents de la Protection civile, ont été mobilisés depuis le déclenchement de l'incendie dans la forêt d'Ouled Yacoub (Khenchela), et ce, en application des instructions du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, données à l'ensemble des services locaux sous tutelle, à savoir les directions des services agricoles, le Groupement de l'ingénierie rural et autres, "en vue de mobiliser tous les moyens matériels et humains, à l'effet de venir à bout de cet incendie qui a touché des surfaces forestières et des exploitations d'arbres fruitiers".

Le ministère relève dans ce cadre, que le secteur procède, comme à chaque année, à partir du 1er juin, à la mise en place d'un système spécial dédié à la lutte contre les feux de forêts, d'autant plus que des moyens "considérables" sont mobilisés par les services des forêts, en sus des moyens de la Protection civile, avec la participation de plusieurs autres secteurs et de la société civile.

A rappeler que les opérations d'extinction des flammes se poursuivent dans plusieurs forêts à Khenchela, et ce, pour le troisième jour consécutif, d'autant plus que les flammes ont ravagé des centaines d'hectares de surfaces forestières, selon des déclarations de la Direction de la Protection civile de wilaya, qui confirment la difficulté de la mission dans le contexte de la hausse des températures et des vents forts.