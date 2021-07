Seychelles: Les investisseurs en bons du Trésor invités à les convertir en obligations alors que les Seychelles modifient leur dette

Le gouvernement des Seychelles a lancé un programme d'opérations de gestion du passif, qui fera partie des réformes économiques visant à assurer la viabilité de ses dettes, a déclaré mardi un haut responsable.

Les opérations de gestion du passif comprendront une bourse de valeurs, dans le but de restructurer les dettes locales du pays, a déclaré le secrétaire d'État aux Finances, Patrick Payet, à la presse.

« L'objectif de cette stratégie est d'assurer la soutenabilité de la dette de l'État, dans le but de réduire les risques de refinancement et d'améliorer la liquidité de la dette », a déclaré M. Payet.

Les opérations de gestion du passif seront menées à travers une opération de restructuration de la dette le 14 juillet en réduisant les taux d'intérêt et les risques de refinancement. Dans l'échange, les investisseurs avec des bons du Trésor ayant des échéances de 182 jours et 365 jours seront invités à les échanger contre des bons du Trésor avec une date d'échéance plus longue.

Le gouvernement a alloué au total plus de 104 millions de dollars (1,5 milliard de SCR), dans le cadre de l'échange, qui se fera par le biais d'une vente aux enchères, dont la participation est volontaire.

De son côté, la Banque centrale des Seychelles a annoncé que le processus de demande d'échange commencera du 7 au 14 juillet, après quoi il est prévu que tous les paiements alloués seront effectués d'ici le 20 juillet.

M. Payet a ajouté qu'il s'agit d'une étape nécessaire car le gouvernement est en déficit budgétaire et s'attend à ce qu'il reste un déficit dans le budget annuel de l'année prochaine.

« Le gouvernement a vu qu'il y a un certain nombre de risques associés à un tel déficit, notamment une capacité d'emprunt insuffisante sur le marché local. Par conséquent, il sera avantageux d'échanger les trésoreries à court terme contre des obligations à long terme, qui atteindront maturité à un moment où nous nous attendons à ce que l'économie soit en meilleure santé », a-t-il déclaré.

La Banque centrale a demandé aux personnes intéressées de consulter leur site Web pour plus de précisions, tout en les contactant par téléphone ou par courrier électronique.

Avec l'impact de la pandémie de COVID-19 aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, l'économie a été durement touchée. Comme ce fut le cas lors de la crise économique mondiale de 2008, les Seychelles ont à nouveau sollicité l'aide du Fonds monétaire international (FMI).

"Au cours de nos consultations avec le FMI, ils ont déclaré qu'ils étaient d'accord avec les plans proposés, tandis que nous aurons d'autres discussions, après quoi nous présenterons aux médias les réformes que nous mettrons en place", a déclaré M. Payet.

La dernière fois qu'une telle réforme a eu lieu aux Seychelles, c'était en novembre 2008, où les mesures prises comprenaient l'abolition de toutes les restrictions de change et le flottement de la monnaie. La politique budgétaire a été durcie, notamment par une réduction importante des effectifs du gouvernement et l'introduction d'un filet de sécurité sociale ciblé. Les taux d'intérêt ont été libérés et une politique monétaire de base a été introduite.