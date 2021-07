Ile Maurice: Rencontre post-Budget - Soutenu par l'Etat, le privé prêt à mettre la main à la pâte?

«Une approche participative pour une réussite collective.» Plaçant une collaboration soutenue et efficace avec le secteur privé au cœur de sa stratégie de relance, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy a rencontré lundi 5 juillet, au Hennessy Park Hotel, tous les capitaines d'industrie du secteur privé, marquant le coup d'envoi d'une série de rencontres avec pour objectif commun : bâtir la reprise économique du pays ensemble.

Plusieurs représentants du secteur privé se sont rendus à cette rencontre incluant ceux de Business Mauritius, la Mauritius Export Association (MEXA), la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) et d'autres groupes dont IBL, CIEL, Medine et la MCB, entre autres.

Covid-19 oblige, les aides de l'État au secteur privé sont nombreuses avec près de Rs 100 milliards mis à sa disposition depuis le début de la crise, incluant l'apport de la Mauritius Investment Corporation (MIC).

Or, une question souvent soulevée par les observateurs économiques reste, quid de la participation du secteur privé dans cet effort national ? Seront-ils prêts à puiser de leurs profits ou encore à stopper le paiement des dividendes pour devenir de véritables partenaires dans cette relance économique ?

Triple choc

On ne peut que l'espérer, mais en attendant le Grand argentier ouvre, lui, grand les portes d'une collaboration durable surtout à la suite de ce qu'il appelle un triple choc sur l'économie, les rafles du Covid, le tourisme en berne et notre entrée sur la liste grise du GAFI.

À cet effet, un Public-Private Joint Committee, présidé par Renganaden Padayachy, sera mis sur pied et se réunira sur une base trimestrielle, afin d'assurer des échanges et des suivis réguliers des projets et partenariats en cours entre le secteur privé et l'État.

Cette relance, selon le ministre, démarre fort avec l'ouverture par phase des frontières, menant à une ouverture complète en octobre. Selon ses chiffres, 580 000 Mauriciens ont déjà reçu une première dose de vaccin et l'objectif des 70 % de vaccinés devrait être atteint d'ici la fin du mois de septembre.

«Après plus d'une année de crise et de restrictions, il est grand temps de retrouver le chemin d'une croissance robuste et durable. Nous avons vécu la pire crise de notre histoire, une onde de choc s'évaluant à presque 15 points de croissance pour 2020. De nombreux secteurs d'activité, coupés de leurs marchés, ont dû faire face à des difficultés et le gouvernement ne les a pas laissé tomber», déclare Renganaden Padayachy.

Mesures de soutien

Le ministre fait là référence aux nombreuses mesures de soutien, incluant le Self Employed Scheme, le One-off grant pour les self-employed, la création de la MIC, le Wage Assistance Scheme et les prêts accordés aux PME avec 0 % de taux d'intérêt, entre autres. «Il s'agit de mesures non conventionnelles, mais efficaces que le gouvernement et les institutions publiques ont mis en place pour que notre économie résiste au Covid-19. Il s'agissait de préserver notre capacité de production et nous avons pu prévenir une explosion de défaut de paiement, de faillite et de licenciements. Cette mobilisation sans précédent porte ses fruits, nous visons une croissance de 9 % pour l'année fiscale 2021-2022, nous devons travailler pour atteindre cet objectif.»

Or, des défis, nous en avons plusieurs et Renganaden Padayachy s'est voulu rassurant en rappelant la mise sur pied d'un comité depuis le premier «downgrade» de Moody's. «Nous travaillons aussi sur des solutions pour baisser le niveau de la dette publique».

Investissement

Pour la relance, le ministre des Finances veut faire de l'investissement une priorité dans le secteur public et le privé afin d'augmenter le Produit Intérieur Brut du pays, tout en ramenant à la baisse le taux de chômage.

Il a aussi passé en revue certaines mesures budgétaires, qui devraient ai- der à booster notre croissance comme la modernisation de nos secteurs traditionnels et la création de nouveaux vecteurs de croissance.

De ces mesures, on retrouve la création d'un Modernisation and Transformation Fund, qui aura une capacité d'investissement de Rs 5 milliards, où les entreprises ayant des projets éligibles pourront faire des demandes de prêts. Sont concernés les opérateurs des secteurs de la pêche, de l'agriculture et de la manufacture, dans un premier temps.

Il y a aussi les mesures pour migrer vers la production d'énergie verte à hauteur de 60 % et le lancement d'une industrie pharmaceutique dans le pays où l'État souhaite attirer des géants pharmaceutiques avec un capital de départ d'un milliard de roupies. Dans cette optique, l'Economic Development Board a déjà lancé un appel à candidatures.