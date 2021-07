Ile Maurice: Evoquant le Covid-19, le DPP décortique les articles 17 et 18 de la Constitution

«A-t-on droit d'imposer la vaccination ? La réponse est nuancée.» Me Satyajit Boolell a tenu, dans le podcast de l'édition de sa newsletter émise mardi 6 juillet, à décortiquer le chapitre 2 de la Constitution. Le directeur des Poursuites publiques (DPP) évoque l'article 17 de la Constitution qui dit-il, représente la clé de ce chapitre portant sur les droits fondamentaux et les libertés individuelles.

«Si une personne se sent lésée et estime que ses droits ont été bafoués, elle peut tourner vers la Cour suprême pour revendiquer ses droits. » Il ajoute : «On a, à titre d'exemple, droit à la liberté d'expression mais on n'a pas droit de calomnier, de manquer de respect à l'autrui ou de diffamer une autre personne. On peut certes écouter de la musique mais on ne peut pas déranger son voisin.»

Le DPP va plus loin dans son podcast et évoque les règlements imposés pendant la pandémie de Covid-19. «On peut aller à la plage mais on n'a pas droit à un pique-nique. Cela, afin d'éviter la propagation du virus. A-t-on droit d'imposer la vaccination ? La réponse est nuancée», poursuit-il. Pour lui, appelée à trancher sur ce conflit des droits, la Cour suprême devra situer l'intérêt du bien-être de la population.