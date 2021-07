Maroc: Les programmes actifs d'emploi couronnés de résultats importants (El Otmani)

Rabat — Les programmes actifs d'emploi, lancés par le gouvernement, ont donné des résultats importants, a affirmé, mardi à Rabat, le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.

Le gouvernement a lancé un certain nombre de programmes intégrés et complémentaires, afin d'assurer une plus grande adéquation entre la formation et l'emploi, ainsi qu'une formation aux demandeurs d'emploi, a souligné M. El Otmani qui présentait le bilan d'étape de l'action gouvernementale lors d'une session conjointe entre la Chambre des représentants et celle des conseillers.

Ces programmes d'emploi actifs ont contribué à la réalisation de résultats significatifs, a-t-il insisté, indiquant que le gouvernement a développé tous les programmes de relance de l'emploi.

Grâce au grand effort qui a été fait dans l'emploi public, le Maroc a atteint un niveau sans précédent entre 2017 et 2021, qui s'est élevé à une moyenne de 42.000 postes dans le secteur public, a-t-il enchaîné.

Le taux des postes créés est le double de ceux supprimés, contrairement à ce qui avait lieu antérieurement, a relevé le chef du gouvernement, considérant que cet acquis est le "produit d'un grand effort" fourni par le gouvernement.

M. El Otmani s'est arrêté sur la mise en œuvre du régime de l'auto-entrepreneur, et ce en encourageant les citoyens à profiter de ce programme, à travers l'ouverture des commandes publiques à l'auto-entrepreneur, notant que 307.000 entrepreneurs ont créé leurs entreprises jusqu'à fin mars 2021.

Les mesures prises pour améliorer les conditions de travail, indemniser sa perte et améliorer le rythme de création d'emplois, ont conduit à une baisse du taux de chômage entre 2017 et 2019, passant de 10,2 à 9,2 durant cette période, a-t-il enchaîné.

Le plus bas taux de chômage a été enregistré au milieu urbain depuis 20 ans, a-t-il noté, se réjouissant que le taux de chômage au Royaume est l'un des plus bas de la région du Maghreb et de la Méditerranée.

Toutes ces mesures ont contribué à atténuer l'impact de la pandémie sur le marché du travail en 2020 et à préserver 71% des emplois menacés en raison des répercussions de la Covid-19, a conclu le Chef du gouvernement.