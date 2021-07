Algérie: Parachèvement de la réalisation de 52% du programme national de logements AADL

Alger — L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) a distribué, jusqu'à ce jour, plus de 292.000 unités de logements location-vente, ce qui représente plus de 52% du programme national destiné à cette formule, a indiqué mardi le directeur général de gestion des services de l'agence, Fayçal Zitouni.

Selon les chiffres présentés par M. Zitouni lors de la visite du Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane effectuée au niveau des projets de logements à Alger, l'AADL a distribué 292.384 unités de logements Location-vente à travers le territoire national, sur 560.000 unités programmées, y compris 58.000 logements distribués à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse.

Par ailleurs, le même responsable a fait état de la réalisation en cours de 267.616 logements, soit 47% du programme tracé par l'agence.

Cela touche les bénéficiaires (au nombre de 13.937) dans le cadre de l'opération de relogement prévue à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse, répartis sur sept sites, en l'occurrence Sidi Abdallah (2041 unités), Douera (3746 et 2256 unités), Baba Hassen (3000), Bouinan (1283) et Ain Melha (651).

L'agence réalise actuellement 92.721 logements devant être distribués sur le reste des souscripteurs, a conclu M. Zitouni.