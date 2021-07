Algérie: LOPIS - Election de nouveaux président et secrétaire général

Ouagadougou — Le tchadien cheikh Abkar Oualar Madou a été élu, mardi à Ouagadougou (Burkina Faso), président de la Ligue des Oulémas, Prêcheurs et Imams du Sahel (LOPIS) pour un mandat de trois ans et l'inspecteur général au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Lakhmissi Bezzaz plébiscité secrétaire général de la LOPIS pour le même mandat.

Dans une Déclaration finale sanctionnant les travaux de l'Assemblée générale tenue à huis clos, Cheikh Oualar s'est dit disposé à œuvrer à "ancrer et à promouvoir les valeurs de la tolérance et de la coexistence pacifique dans la région".

Représentant l'Etat du Tchad, le nouveau président de la LOPIS qui occupe le poste de vice-recteur de l'Université du Roi Fayçal au Tchad, chargé de la coopération et de la recherche est membre au Conseil supérieur des affaires islamiques. Il est titulaire d'un doctorat en études arabes et islamiques et a obtenu une licence dans les dix récitations. Il a été également membre de jury de plusieurs concours internationaux sur le Saint Coran.

Plébiscité à la majorité en qualité de SG de la LOPIS, le Docteur Lakhmissi Bezzaz a exprimé sa détermination à "intensifier l'activité de la LOPIS en matière de lutte contre l'extrémisme et à renforcer sa place dans les pays du Sahel et son ouverture aux différentes organisations activant dans ce domaine".

M. Lakhmissi Bezzaz occupe le poste d'inspecteur général au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs depuis 2014. Il avait occupé plusieurs postes au sein du ministère depuis 1997 et était directeur des affaires religieuses dans plusieurs wilayas.