Algérie: Visite de M. Benabderrahmane à Alger - Le caractère "social" et "solidaire" de l'Etat réitéré

Alger — Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a effectué mardi une visite de travail à Alger au cours de laquelle il a procédé à la distribution de logements et réitéré l'engagement de l'Etat à poursuivre les efforts pour répondre aux besoins de la population en matière d'accès au logement.

Lors de cette opération de distribution qui intervient à l'occasion de la célébration de la 59ème anniversaire de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse, M. Benabderrahmane a inauguré le site de 3.746 logements de type de location-vente (AADL) situé à Douira et qui a été baptisé au nom du défunt moudjahid Mohamed Chaabani, mort en 1964.

Le Premier ministre a poursuivi sa visite en se rendant à la commune de Baba Hassan, où il a inauguré un nouveau site d'habitation constitué de 3.000 logements de type location-vente (AADL).

Baptisé au nom du moudjahid Moussa Cherchali, dit "Si Mustapha", décédé en janvier 2021, ce site dispose également de toutes les commodités de vie nécessaires et accessible à partir de la rocade Sud de la capitale.

M. Benabderrahmane a visité un logement-type de cette formule afin de s'enquérir de l'état de la construction et des équipements installés. A cette occasion, il a instruit les responsables de l'AADL et du secteur de veiller au respect de la qualité des matériaux de construction et de mettre en place toutes conditions de scolarité et de loisirs au profit des enfants.

Le Premier ministre a reçu à la même occasion des exposés détaillés sur les programmes de logements en cours de réalisation et ceux qui seront livrés sur le territoire national ainsi que sur la wilaya d'Alger, présentés par des responsables du secteur.

Quant au programme global de logement AADL, il s'élève 560.000 unités dont 292.384 réalisées et 267.616 unités en cours de réalisation.

Cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 59ème anniversaire de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse, prévoit globalement la distribution au niveau national de 96.803 logements de différentes formules (AADL, LPP, LPA, habitat rural ...).

S'exprimant à l'issue de la cérémonie de remise symbolique de clés aux bénéficiaires de logements de types location-vente (AADL) et public locatif (LPL), le Premier ministre a déclaré que "l'Etat continuera à soutenir le secteur de l'habitat".

"Notre sortie aujourd'hui vient démontrer le caractère social de l'Etat algérien et aussi l'importance qu'accorde le président de la République pour l'ensemble de ces programmes dédiés à la population en générale et aux couches sociales les plus défavorisées", a indiqué M. Benabderrahmane lors de sa première sortie officielle depuis sa nomination le 30 juin dernier en tant que Premier ministre.

M. Benabderrahmane a insisté, en outre, sur l'engagement de l'Etat à poursuivre son soutien au secteur du logement, assurant que cette politique reflète "le caractère social et solidaire de l'Etat algérien"