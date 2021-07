Algérie: Biodiversité - Le Projet APA participe à la 15e édition du Siphal 2021

Alger — Le Projet accès et partage des avantages des ressources génétiques (APA) prendra part à la 15e édition du Salon international de la pharmacie algérienne (SIPHAL 2021) qui se tiendra du 7 au 10 juillet courant à la SAFEX, ont indiqué mardi les responsables du projet dans un communiqué.

Cette participation s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des opérateurs économiques et des professionnels du domaine de la pharmacie et de la parapharmacie, a ajouté la même source.

A rappeler que le Projet APA vise l'élaboration d'une stratégie nationale et d'un cadre juridique et institutionnel sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et des connaissances traditionnelles en conformité avec la Convention sur la diversité biologique et son Protocole de Nagoya en Algérie.

Source de nombreux médicaments modernes depuis des décennies, les ressources biologiques (animaux plantes, microorganismes) constituent un réservoir de traitements contre de nombreuses maladies actuelles et à venir qui est "fortement" menacé par l'activité de l'Homme, expliquent les responsables du Projet, soulignant qaue la préservation de la Biodiversité, d'une valeur "inestimable" pour l'avenir de l'Humanité, porte ainsi une dimension "particulièrement stratégique" pour le secteur parapharmaceutique.

Saisissant cette occasion, le projet APA disposera d'un stand d'exposition et communiquera par le biais de la Directrice nationale du projet, Assia Azzi et l'experte Véronique Rossow, le 9 juillet prochain sur le thème : "la Biodiversité Algérienne : source d'innovations pharmaceutiques".

Cette communication, ajoute le communiqué, a pour objectif de sensibiliser les laboratoires pharmaceutiques et le secteur pharmaceutique algérien sur la préservation de la biodiversité qui passerait en partie par une prise de conscience du sa richesse et de sa complexité.

La biodiversité est d'une "importance capitale" pour la recherche en santé et en médecine traditionnelle, estime la même source, rappelant que sur 350.000 espèces de plantes médicinales répertoriées dans le monde, seulement 5.000 d'entre elles ont été étudiées à des fins médicales.

A cet effet, il reste "énormément" à découvrir et c'est l'enjeu de la bio-prospection, selon le document, ajoutant que la diversité du vivant n'est encore que "très peu exploitée" par l'industrie pharmaceutique et de nombreux projets de recherche visent à élargir le champ des connaissances.

Pour rappel, le Projet APA, capitalisant sur les progrès "appréciables" déjà réalisés par l'Algérie eu égard aux deux premiers objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), qui sont la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable de ses éléments, se dédie au troisième objectif de la convention qui concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Le projet, qui devrait être clôturé en mars 2022, vise à activer le potentiel des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles de l'Algérie pour générer des avantages économiques en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité, ainsi que de la population locale, en créant un cadre transparent pour l'accès aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées et en favorisant le transfert de technologie et le développement des capacités en matière de recherche à but scientifique ou commerciale.