Gabon: Initiation à l'agroécologie et développement des métiers du secteur agricole à la zone L'Kong de Lebamba

Site occupé par la famille de feu David Leckongo depuis les années 70, la Zone L'KONG est de nouveau en exploitation depuis le 11 juillet 2020 par l'aîné de la famille en la personne de François Xavier Nzengué. Cet agroécologue, également technicien d'achat et d'approvisionnement, a ainsi relancé l'exploitation agricole après près de quarante (40) années d'abandon familial.

C'est au travers de la Coopérative Agropastorale Ecotourisme dénommée : « NDOBASCOOP » créée en 2018 reconnue par l'agrément technique N° 01520/1407/2018/1kn que l'exploitation agricole se poursuit aujourd'hui avec 2 hectares sur les 250 hectares que compte la superficie totale, avec 5 membres coopérateurs actifs et 30 tâcherons occasionnels.

Reconnu comme le plus grand site agroécologique du département de la Louetsi-Wano entièrement constitué du dépôt de la matière organique de la rivière Ngounié et de ses 4 affluents, les membres de cette coopérative ambitionnent de mener plusieurs activités agricoles durables telles que : la pisciculture, l'aviculture, le maraîcher, le vivrier, la pêche, la bergerie, élevage bovin, l'apiculture, l'arboculture, etc. Sur la base des caractéristiques naturelles, la Zone L'KONG regorge de tous les leviers pour un essor durable du secteur agricole national.

Cette zone agricole est composée entre autre :

- D'un site situé au bord de la rivière Ngounié et de ses 4 affluents destinés à la reproduction des poissons ;

- D'un bassin versant d'une superficie de 10 hectares ;

- D'une source d'eau souterraine intarissable ;

- D'une forêt intacte ;

- D'une matière organique naturelle sur tout le territoire ;

- D'un site de ponte pour les tortues d'eau douce ;

- D'une activité de pêche durable ;

- Des bandes de sable ;

- D'une activité de chasse durable, etc.

Aussi, depuis juillet 2020 et sur une superficie exploitée de 2 hectares, plusieurs spéculations sont cultivées et déjà récoltées parmi lesquelles : Banane, tarot, arachide, igname, maïs, ananas, gombo, aubergine, canne à sucre, avocat, palmier à huile, pamplemousse, oseille, épinard, piment, mandarine, tomate, ail, oignon, Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL), etc.

Etant une ville cosmopolite dont la principale artère mène dans plusieurs villes et villages de la province de la Ngounié, la ville de Lebamba est toujours considérée comme le grenier de ladite province.

Voulant faire de Lebamba un agropôle au travers la Zone L'KONG, François Xavier NZENGUE a signé une convention de partenariat avec le Dr. Franck Elmer ESSONO EDOH de l'Institut de Formation et de Tutorat GIVEN BACK. A cet effet, ils ambitionnent organiser dans les prochains mois le programme de formation de 50 participants baptisé "L'Agriculture, mon Métier" qui sera financé par un consortium d'investisseurs internationaux.