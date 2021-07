Congo-Brazzaville: Cinéma - Le Ficomp décerne ses palmes

Après quatre jours de projections de films et d'activités diverses en lien avec l'évènement, la 2e édition du Festival international des courts métrages (Ficomp) a distingué les meilleurs acteurs, actrices, réalisateurs et tous les autres artistes méritants du 7e art.

Organisé sur le thème « Le cinéma, tremplin de l'unité des peuples », le Ficomp, né de l'initiative de Michael Gandoh, son directeur, qui s'est tenu dans un contexte difficile en raison de la pandémie du coronavirus, a pris fin sur une note satisfaisante de l'avis des participants et du public. Une édition marquée par des innovations et des partenariats divers qui ont rehaussé le niveau de ce rendez-vous cinématographique, ayant réuni depuis trois ans la crème du cinéma continental à Pointe-Noire.

En effet, cette édition qui a eu la particularité de se tenir en ligne et en présentiel a reçu le soutien et l'apport inestimables des chaînes de télévision TV5 Monde et Canal +. Durant le festival qui s'est déroulé essentiellement à l'Institut français du Congo (IFC), le public a eu droit à huit projections par jour de films retenus par la programmation. Un public qui a suivi les autres activités tels que les master class, les conférences-débats et les rencontres professionnelles entre les cinéastes et acteurs confirmés comme Thomas Grand venu du Sénégal, Liesbeth Mabiala, réalisatrice vivant à Brazzaville. Claver Lembouka, directeur central des Arts et de la Cinématographie a animé la conférence débat sur la professionnalisation, le plan de carrière et la levée de fonds. Koussiama Gouadi, conseil en propriété, a entretenu l'auditoire sur les contrats d'artistes et la propriété intellectuelle. Eddy Mikolo, réalisateur, a développé le thème "La distribution internationale : comment percevoir l'argent du minimum garanti". Duc Esseroth, réalisateur cascadeur, a animé l'atelier sur la cascade au cinéma : connaître les bases de la cascade. La conférence spéciale sur le thème « Production et acquisition des films ; séries par Canal+ et A+ , connaître leurs attentes avec les responsables de Canal+ international, A+ et A+ Ivoire en ligne avec une interaction directe avec les cinéastes congolais.

A la fin du festival, en toute indépendance et en toute impartialité, le jury international a primé les meilleurs acteurs, actrices, réalisateurs, etc. Prix Axek de la meilleure création : le film « Un day de Mata » d'Antoine Onono ; prix Canal + de la meilleure fiction : Les maux d'Angèle de François Zaidi, Prix canal + de la meilleure interprétation masculine : Lionel Makola dans « Survie », Prix canal+ du meilleur scénario : Michael Moud du Congo Brazzaville dans Survie, Prix canal+ du meilleur documentaire « Mothers » d'Innontia Alladagre, Prix Canal + de la meilleure interprétation féminine : Niptia Biteki, Prix canal+ du meilleur son : Adelaïde Boueya du Congo Brazzaville dans « Même si ça fait mal ». La cérémonie de clôture diffusée en ligne sur la page de l'IFC a été agrémentée par les artistes Kelly Zul et Arsenal 242.