Congo-Brazzaville: Plateaux - Réflexion sur la création d'un cadre d'échanges

La coordination des populations et cadres du département des Plateaux pourrait se muter en un cadre de concertation et d'échanges pérennes.

Le point a été débattu lors de l'assemblée générale tenue le 4 juillet dernier à la mairie de Talangaï, dans le sixième arrondissement de Brazzaville, sous la direction du président de la coordination des populations et cadres du département des Plateaux, Pierre Ngolo. « Après avoir fait le point de l'élection présidentielle, l'heure est à la mise en place d'une structure pérenne », a-t-il souhaité.

Les participants à cette rencontre ont également échangé sur la probabilité d'effectuer des descentes dans les onze districts pour aller remercier la population qui a voté pour le candidat de la majorité présidentielle lors du dernier scrutin présidentiel.

Dans une déclaration rendue publique à la fin de cette réunion, les participants ont salué l'esprit d'ouverture et de rassemblement qui illustre la détermination du chef de l'Etat à préserver la paix, l'unité et la concorde nationale. Ils ont réaffirmé leur soutien à l'accompagner dans l'œuvre de redressement de l'économie nationale, et de la diversification notamment à travers le secteur agricole.

« Les populations du département des Plateaux exhortent ceux des leurs qui ont été choisis pour travailler avec vous, et vous accompagner dans votre lourde, noble, historique et exaltante mission, à donner le meilleur d'eux-mêmes et à être exemplaires dans leurs tâches respectives », peut-on lire dans la déclaration.