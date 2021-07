Congo-Brazzaville: Musique - Psycho Mob s'enflamme avec "Mwana mboka"

L'auteure du single "Mwana mboka" s'apprête à mettre sur le marché musical un EP de free styles. Elle en parle aux Dépêches de Brazzaville.

Après avoir mis à la disposition de son large public plusieurs singles, l'artiste parolière, chanteuse et rappeuse congolaise, Larissa Emeraude Mobebele Nziangai dit Psycho Mob, est actuellement en maquis pour préparer un EP de free styles sur elle et sa vie. Le but étant de se faire connaître davantage au public, bien que nombreux la connaissent déjà.

« J'ai quelques projets en préparation, notamment cet EP. Comme ce ne sont que des singles, ils seront disponibles assez rapidement. Par ailleurs, j'ai déjà un single intitulé "Mwana mboka" qui est sorti il y a un mois de cela et qui est très chaud. Après ce sera le tour d'un album », a souligné l'artiste.

Le single "Mwana mboka" est une autoproduction (par l'artiste Psycho Mob). Il est disponible sur YouTube mais devrait bientôt l'être aussi sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Il est accompagné d'un clip vidéo made in Congo.

Pourquoi avoir intitulé cet opus "Mwana mboka", Psycho Mob dit que c'est parce qu'elle a longtemps été reprochée du fait qu'elle ne fait pas connaître ses origines à travers ses chansons. « On m'a trop fait des reproches sur ma nationalité et mes origines, pour la simple raison que j'ai toujours rappé et chanté en anglais. Pour arrêter avec tout cela, j'ai décidé d'écrire et sortir ce petit bijou qui s'intitule "Mwana mboka" qui veut dire en français " L'enfant du terroir ou l'enfant du pays" », a expliqué Psycho Mob.

Actuellement en collaboration avec Violence Music (qui a fait sortir pleins d'artistes), Psycho Mob a, outre le single "Mwana mboka" qui fait rage maintenant, un maxi single de cinq chansons, sorti en 2018, disponible sur les plateformes de streaming et téléchargement voire même quelques titres sur YouTube.