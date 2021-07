Congo-Kinshasa: Retrait progressif de la MONUSCO - Mise en place d'un groupe de travail gouvernement-mission onusienne

Le groupe aura comme tâche de suivre les travaux et recevoir les travaux des différents groupes de manière à faire régulièrement l'état des lieux, l'état d'avancement sur la mise en œuvre de l'appui de la mission onusienne, des agences des fonds et programme du système des Nations Unies ainsi que la mise en œuvre de l'action gouvernementale.

Le Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama, a présidé, le 5 juillet, à Kinshasa la réunion du Groupe de travail conjoint gouvernement-Monusco, mis en place dans le cadre du processus de retrait progressif de la mission onusienne en République démocratique du Congo (RDC).

Selon la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et cheffe de la Monusco, Bintou Keita, cité par radiookapi.net, ce groupe va travailler pour finaliser un programme à présenter en septembre prochain au Conseil de sécurité des Nations unies. Il a comme tâche de suivre les travaux et recevoir les travaux des différents groupes de manière à faire régulièrement l'état des lieux, l'état d'avancement sur la mise en œuvre de l'appui de la mission onusienne, des agences des fonds et programme du système des Nations unies ainsi que la mise en œuvre de l'action gouvernementale.

« C'est un partenariat extrêmement renforcé entre la Primature et les Nations unies, y compris la Monusco, dans le cadre d'un groupe de travail conjoint qui a été discuté déjà de longues dates avec le Premier ministre et certains des ministres depuis le 26 avril dernier lorsque le gouvernement a été mis en place. Nous allons nous organiser pour avoir un forum d'échanges, pas juste de partage d'informations, mais des groupes de travail qui sont présentés sur les problématiques qui font partie des priorités de l'action gouvernementale », a indiqué la cheffe de la Monusco, qui a, en outre, salué l'excellence du partenariat entre la Primature et les Nations unies. Le travail, note-t-on, s'effectuera selon les thématiques axées notamment sur « la protection civile et les droits de l'Homme, le renforcement des institutions du pays ».

Et de noter que le deuxième point, c'est le produit qui doit être livré au Conseil de sécurité au mois de septembre, à travers le secrétaire général des Nations unies, en liaison avec la priorisation de la sécurité dans l'est du pays. Plusieurs membres du gouvernement congolais ont participé à cette réunion. Il s'agit notamment du vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo Okito, du ministre d'Etat chargé du Plan, Christian Mwando Nsimba, du ministre des Finances, Nicolas Kazadi Kadima Nzuji, du ministre d'Etat chargé des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro Muvunyi, ainsi que des ministre du Développement rural, François Rubota Masumbuko, et des Mines, Antoinette N'Samba