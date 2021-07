Congo-Brazzaville: E-Tax - Des agents des impôts s'imprègnent de nouvelles techniques de recouvrement

Près de deux cents agents de la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) participent, du 6 au 9 juillet à Brazzaville, à l'atelier de renforcement des capacités sur les nouvelles techniques de recouvrement fiscal, notamment sur l'impôt global forfaitaire et la taxe départementale.

La formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'outil « E-TAX » qui favorise la simplification et la sécurisation de la collecte des impôts et taxes, la fiabilisation des informations et des traitements fiscaux. Elle vise à poursuivre l'effort de modernisation du système informatique de la direction générale des impôts.

Pendant quatre jours, les participants vont se former en vue de l'implémentation sur quatre impôts, parmi lesquels l'impôt global forfaitaire, la Couverture assurance maladie universelle, la patente, etc. « Ces impôts concernent ceux qui sont au forfait dans les contributions directes et indirectes, aujourd'hui considérées comme des petites et très petites unités. Le but de la formation est de permettre aux bénéficiaires d'aller pratiquer les enseignements reçus à compter du 10 juillet afin de recevoir les contribuables qui viendront payer les impôts évoqués en amont », a indiqué Noel Missiengue, ingénieur informaticien à la Dgid, membre du projet E-TAX.

Pour lui, cette formation contribue à adapter les procédures de travail des cadres des impôts aux nouvelles technologies dans le but de faciliter le travail de ces derniers dans la gestion des revenus et sécuriser les recettes. « Il existe plusieurs impôts. Et avant cette formation, il y en a eu d'autres pour la mise en production des premiers impôts comme la TVA. Aujourd'hui, nous poursuivons avec d'autres impôts afin de les implémenter tous », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Noel Missiengue a fait savoir que le processus de l'impôt commence par l'assiette, la liquidation et la mise en recouvrement. Depuis, le travail manuel a toujours été fastidieux avec les erreurs humaines, dit-il, en automatisant le travail des impôts aujourd'hui, la direction générale gagnera en fiabilité, sûreté et rapidité.

En rappel, l'outil « E-TAX » dans son application permet d'harmoniser les procédures entre les différentes structures de la direction générale des impôts et des domaines.